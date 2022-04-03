"Шокована звірствами в Бучі та інших містах України" – глава МЗС Британії
Неділя, 3 квітня 2022, 06:37
Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс приголомшена звірствами російських загарбників у Бучі та інших містах України.
Джерело: Трасс у Twitter
Пряма мова: "Шокована звірствами в Бучі та інших містах України. Повідомлення про напади російських військ на невинних мирних жителів є огидними.
Реклама:
Велика Британія співпрацює з іншими, щоб зібрати докази і підтримати розслідування військових злочинів міжнародним кримінальним судом.
Винні будуть притягнуті до відповідальності".
Що передувало: Мер міста Буча Анатолій Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками.
ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- На звільнених територіях Київщини військова адміністрація запровадила комендантську годину до 6 ранку 5 квітня.
- 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив про звільнення міста від російських окупантів.
- Спецпризначенці Національної поліції почали операцію із зачистки території міста Бучі під Києвом.
- Всю Київську область вдалося звільнити від окупантів.