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"Шокована звірствами в Бучі та інших містах України" – глава МЗС Британії

Ольга Глущенко Неділя, 3 квітня 2022, 06:37
Шокована звірствами в Бучі та інших містах України – глава МЗС Британії
ЛІЗ ТРАСС, ФОТО GETTY IMAGES

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс приголомшена звірствами російських загарбників у Бучі та інших містах України.

Джерело: Трасс у Twitter

Пряма мова: "Шокована звірствами в Бучі та інших містах України. Повідомлення про напади російських військ на невинних мирних жителів є огидними.

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Велика Британія співпрацює з іншими, щоб зібрати докази і підтримати розслідування військових злочинів міжнародним кримінальним судом.

Винні будуть притягнуті до відповідальності".

Що передувало: Мер міста Буча Анатолій Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • На звільнених територіях Київщини військова адміністрація запровадила комендантську годину до 6 ранку 5 квітня.
  • 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив про звільнення міста від російських окупантів.
  • Спецпризначенці Національної поліції почали операцію із зачистки території міста Бучі під Києвом.
  • Всю Київську область вдалося звільнити від окупантів.

Теми: Велика БританіягеноцидвійнаРосія
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