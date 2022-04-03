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Мешканка Маріуполя виправдовувала й прославляла росіян – її арештували

Олена РощінаНеділя, 3 квітня 2022, 08:31

Жителька Маріуполя, навіть ховаючись від російських бомб у Маріупольській камерній філармонії, виправдовувала дії РФ, а під час евакуації просила загарбників швидше "звільнити" місто – жінку арештовано. 

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, у березні 2022 року 43-річна жінка, ховаючись від ворожих обстрілів разом з іншими маріупольцями у приміщенні Маріупольської камерної філармонії, із власних ідеологічних міркувань неодноразово виправдовувала дії окупантів.

У подальшому, під час евакуації з Маріуполя, підозрювана, перебуваючи на російському блокпосту, прославляла загарбників та просила їх "скоріше звільнити місто".

Мешканку Маріуполя підозрюють у запереченні, вчиненому повторно виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії Росії проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікації представників збройних формувань Російської Федерації (ч. ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України).

Донецька обласна прокуратура у порядку ст. 615 КПК України (особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного стану) застосувала до громадянки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 992 000 грн.

Довідка: Згідно з внесеними 3 березня Верховною Радою змінами, санкція статті 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років із конфіскацією майна або без неї. 

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Нагадаємо: Маріуполь перебуває в облозі з 1 березня. Внаслідок обстрілів і бомбардувань російською армією в місті майже не залишилося вцілілих будинків, немає води, їжі, електроенергії та зв'язку. Люди, які залишаютсья в місті, вмирають від голоду та поранень. 

Російські окупанти не пропускають українську гуманітарну допомогу в Маріуполь і не впускають евакуаційні автобуси в місто, люди евакуюються на свій страх і ризик під обстрілами. Деяких людей насильно вивезли на окуповані території Донбасу чи в Росію.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко говорив, що місту потрібна повна евакуація, і називав геноцидом дії російських військових, які знищують мирне населення України.

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Теми: МаріупольпропагандавійнаРосія
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