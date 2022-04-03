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У полоні в росіян перебувають 11 голів місцевих громад

Роман ПетренкоНеділя, 3 квітня 2022, 11:04

Станом на 3 квітня в полоні окупантів перебуває 11 голів місцевих громад з Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей.

Джерело: глава Мінреінтеграції Ірина Верещук під час брифінгу

Пряма мова Верещук: "У полоні окупантів перебуває 11 голів місцевих громад з Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей

Ми інформуємо про них, як і про інших зниклих цивільних громадян, міжнародний комітет Червоного хреста і через цю міжнародну організацію вимагаємо від російської федерації надати інформацію про місце перебування полонених цивільних громадян і стан їхнього здоров’я.

Деталі: За словами Верещук, влада веде перемовини для звільнення цивільних в рамках обміну військовополоненими.

Нагадаємо: Після звільнення Київщини від окупантів були знайдені тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка, яких росіяни викрали 23 березня.

Теми: ВерещукполоненіРосіявійна
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