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Київщина: українські військові взяли під контроль Прип'ять і ділянку кордону

Денис КарловськийНеділя, 3 квітня 2022, 12:28
Саркофаг над четвертим реактором ЧАЕС. фото ілюстративне: getty images

Підрозділи українського десанту взяли під контроль ділянку кордону України й Білорусі поблизу Прип’яті на Київщині.

Джерело: командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Дослівно: "3 квітня підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України взяли під контроль район міста Прип’ять та ділянку державного кордону України з Республікою Білорусь.

Продовжуємо далі виконувати бойові завдання! Разом до перемоги! Слава ДШВ! Слава Україні!"

 
ФОто: служба управління зв'язків з громадськістю командування ДШВ ЗСУ

Передісторія: 

  • 31 березня всі окупаційні війська РФ покинули "зону відчуження" на Чорнобильській атомній електростанції в Прип’яті. Перед відступом російські солдати розграбували приміщення ЧАЕС та готель поруч, поцупивши навіть електрочайники і виделки.
  • 2 квітня українські війська, які відновили контроль над ЧАЕС, підняли біля адміністративного приміщення станції український прапор.

Теми: ЧАЕСЧорнобильКиївська областькордон
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