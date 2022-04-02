Удар по будівлі Миколаївської ОДА: кількість загиблих становить уже 36 людей

Кількість загиблих внаслідок влучання російської ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації сягає уже 36 людей.

Джерело: головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області, звернення очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма

Деталі: З-під завалів рятувальники дістали 33 тіла загиблих, а ще двоє поранених померли від отриманих травм у лікарні.

О 17:35 Кім повідомив, що рятувальники дістали з-під завалів його секретаря, таким чином кількість загиблих зросла до 36.

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