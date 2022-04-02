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Удар по будівлі Миколаївської ОДА: кількість загиблих становить уже 36 людей

Денис КарловськийСубота, 2 квітня 2022, 18:00
Удар по будівлі Миколаївської ОДА: кількість загиблих становить уже 36 людей
Рятувальники розбирають завали в будівлі Миколаївської ОДА. фото: гу дснс у миколаївській області

Кількість загиблих внаслідок влучання російської ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації сягає уже 36 людей.

Джерело: головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області, звернення очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма

Деталі: З-під завалів рятувальники дістали 33 тіла загиблих, а ще двоє поранених померли від отриманих травм у лікарні.

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О 17:35 Кім повідомив, що рятувальники дістали з-під завалів його секретаря, таким чином кількість загиблих зросла до 36.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 29 березня вдень російські загарбники запустили ракету в будівлю Миколаївської ОДА. У перший день рятувальники повідомляли про 12 загиблих і 33 поранених.
  • Наступного дня 30 березня кількість загиблих зросла до 15 осіб.
  • 1 квітня кількість загиблих зросла до 28.

Теми: МиколаївМиколаївська областьобстрілРосія
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