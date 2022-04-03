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Кадри з Ірпеня і Бучі жахають, але ви ще не бачили Маріуполя – "Азов" 

Альона Мазуренко Неділя, 3 квітня 2022, 18:22
Кадри з Ірпеня і Бучі жахають, але ви ще не бачили Маріуполя – Азов 
ЗНИЩЕНА ЖИТЛОВА ЗАБУДОВА МАРІУПОЛЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

Захисники українського Маріуполя кажуть, що кадри з передмістя Києва жахають, проте ситуація у заблокованому окупантами Маріуполі набагато гірша. 

Джерело: полк "Азов"

Дослівно: "Жахаючі кадри з Ірпеня, Гостомеля, Бучі... Замордовані, вбиті окупантами цивільні у братських могилах, зі зв'язаними руками на вулицях.

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Та ще невідомі втрати Маріуполя, який і досі заблокований російськими військами та без зв'язку".

Деталі: Начальник штабу полку "Азов" капітан Богдан Кротевич розповів, що ситуація у місті критична і до 200 тисяч українцям знаходяться під завалами або у бомбосховищах, під постійними обстрілами противника. 

Пряма мова: "У них немає їжі, води, електроенергії. У нас немає змоги їм допомогти, бо ми ведемо запеклі бої у місті. Те, що зараз відбувається у Маріуполі, - це геноцид українського населення".  

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За його словами, з ворогом захисники Маріуполя говоритимуть лише мовою зброї.

Що передувало: 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив про звільнення міста від російських окупантів.

Після цього почала відкриватися інформація про звірства, які скоїли в окупованому місті російські військові. Зокрема, мер Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками. На вулицях міста також виявляли тіла оголених жінок.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що російській військові навмисно вбивали цивільних людей у Бучі.

Теми: МаріупольАзов війнаКиївська область
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