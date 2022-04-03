Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кадри з Ірпеня і Бучі жахають, але ви ще не бачили Маріуполя – "Азов" 

Мазуренко Альона Неділя, 3 квітня 2022, 18:22
ЗНИЩЕНА ЖИТЛОВА ЗАБУДОВА МАРІУПОЛЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

Захисники українського Маріуполя кажуть, що кадри з передмістя Києва жахають, проте ситуація у заблокованому окупантами Маріуполі набагато гірша. 

Джерело: полк "Азов"

Дослівно: "Жахаючі кадри з Ірпеня, Гостомеля, Бучі... Замордовані, вбиті окупантами цивільні у братських могилах, зі зв'язаними руками на вулицях.

Та ще невідомі втрати Маріуполя, який і досі заблокований російськими військами та без зв'язку".

Деталі: Начальник штабу полку "Азов" капітан Богдан Кротевич розповів, що ситуація у місті критична і до 200 тисяч українцям знаходяться під завалами або у бомбосховищах, під постійними обстрілами противника. 

Пряма мова: "У них немає їжі, води, електроенергії. У нас немає змоги їм допомогти, бо ми ведемо запеклі бої у місті. Те, що зараз відбувається у Маріуполі, - це геноцид українського населення".  

За його словами, з ворогом захисники Маріуполя говоритимуть лише мовою зброї.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив про звільнення міста від російських окупантів.

Після цього почала відкриватися інформація про звірства, які скоїли в окупованому місті російські військові. Зокрема, мер Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками. На вулицях міста також виявляли тіла оголених жінок.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що російській військові навмисно вбивали цивільних людей у Бучі.

Теми: МаріупольАзоввійнаКиївська область
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: На аеродромі в Придністров'ї готуються до прийому літаків

Білий дім: США хочуть поставити РФ перед вибором між виснаженням резервів і дефолтом

Росія шукає нових дурнів серед курсантів, щоб відправити на забій - Зеленський

На Львівщині та Дніпропетровщині нові вибухи

Лавров прикривається "переговорами", щоб відкинути звинувачення у звірствах РФ в Бучі

відеоЗМІ: "Кадировці", що хвалилися захопленням Маріуполя, "героїчні" відео знімали в одному сквері

Усі новини...
Маріуполь
Влада 3 квітня спробує вивезти людей з Маріуполя та Луганщини
Мешканка Маріуполя виправдовувала й прославляла росіян – її арештували
У Маріуполі загинув литовський режисер
Останні новини
07:48
Росіян вибили з трьох населених пунктів – Генштаб
07:45
Мінінформ Білорусі заблокував сайт правозахисників  Human Rights Watch
07:33
Канада розширила список підсанкційних олігархів РФ
07:24
Кислиця: Постпред Росії в ООН проговорився — сказав "війна" замість "спецоперація"
07:12
Луганщина: в Рубіжному загинула людина, ще 5 постраждали від обстрілів
07:11
Латвія заморозила нерухомість росіян на понад 100 млн євро
07:00
Зведення Генштабу: На аеродромі в Придністров'ї готуються до прийому літаків
06:20
Конгресмени просять Байдена посилити кіберзахист України
05:40
Intel зупинила діяльність в Росії
04:40
оновленоСША дадуть Україні "Джавелінів" на 100 млн доларів
Усі новини...