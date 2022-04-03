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Депутат "Слуги народу" виїхав за кордон: у партії кажуть, що з гуманітарною місією

Михайло ТкачНеділя, 3 квітня 2022, 22:32
Депутат Слуги народу виїхав за кордон: у партії кажуть, що з гуманітарною місією
Нардеп Андрій Холодов. Фото: facebook-сторінка політика

31 березня народний депутат від фракції "Слуга народу", кум Віктора Медведчука Андрій Холодов разом із дружиною перетнув державний кордон, однак у партії пояснюють це гуманітарною місією.

Джерело: джерела "Української правди" серед правоохоронців, речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у коментарі УП

Деталі: Як свідчать джерела УП в правоохоронних органах, Холодов виїхав о 14:15 31 березня на автівці Mercedes до Румунії через прикордонний пункт "Порубне".

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Його пасажирами були дружина Катерина Шаховська і 65-річний Володимир Шаховський. 

У коментарі УП Палійчук пояснила, що Холодов виїхав закордон із гуманітарною місією, деталі якої наразі не можна повідомляти. Вона запевнила, що 4 квітня очікують на повернення депутата до України.

Пряма мова Палійчук: "Народний депутат Андрій Холодов отримав офіційний дозвіл перетнути державний кордон України для виконання гуманітарної місії. На ваш запит я отримала можливість ознайомитися з документом, у якому зазначена дозволена дата проїзду й повернення на територію України, а також пункт пропуску, через який буде здійснено проїзд.

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Андрій Холодов офіційно виконує гуманітарну місію, подробиці якої не можуть бути розголошені. Згідно з офіційним документом, 4 квітня він буде на території України з гуманітарним вантажем. Цю інформацію він підтвердив мені в телефонній розмові".

Деталі: Окремо джерела поінформували УП, що 24 лютого, в першу добу повномасштабної війни Росії проти України, сина народного депутата вивезли на авто до Польщі.

Близько 5:52 ранку 25-річний Філіп Холодов як пасажир авто Volkswagen виїхав до Польщі через пункт пропуску "Грушів" на Львівщині. Водій автівки 39-річний Тарас Шутяк повернувся до України через той же пункт пропуску "Грушів" за 2 години. 

Палійчук відреагувала на факт перетину сином нардепа кордоном у перший день війни, що вона не може коментувати особисте життя членів родин нардепів. Однак вона додала, що, за її даними, Філіп Холодов перебував за кордоном і до 24 лютого.

Слід зазначити, що Філіп Холодов виїхав з країни до запровадження воєнного стану в Україні, оголошення загальної мобілізації та відповідно обмеження прикордонною службою виїзду чоловіків віком 18-60 років закордон.

Нагадаємо: Під час воєнного стану Державна прикордонна служба обмежила виїзд закордон чоловіків-громадян України віком від 18 до 60 років. 

Передісторія: 

  • 2019 року журналісти "Схеми" з’ясували, що кум Віктора Медведчука Андрій Холодов не мав права балотуватися в народні депутати, бо перебував закордоном понад 200 днів, що є порушенням виборчого законодавства.
  • 2020 року на початку пандемії COVID-19 депутат Холодов вилетів на Кіпр якраз перед тим, як ввели заборону на перетин державного кордону.

Теми: Слуга народукордонмобілізаціяПрикордонна служба
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