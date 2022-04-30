Росіяни вбили двох цивільних на Донеччині

29 квітня росіяни вбили двох цивільних у Времівці і Шандриголовому (Донецька область).

Джерело: голова Донецької ОДА Павло Кириленко

Деталі: За словами Кириленка, вдалося уточнити інформацію щодо двох загиблих у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.

Ще четверо людей в області, як повідомляється, дістали поранення.

Кириленко зазначив, що також у Донецькій області надали меддопомогу шістьом пораненим на Луганщині.

Нагадаємо: ЗСУ підірвали залізничний міст на Донеччині, де були російські вантажні вагони.