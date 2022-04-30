Россияне убили двух гражданских в Донецкой области

29 апреля россияне убили двоих гражданских во Времовке и Шандриголовом (Донецкая область).

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко

Детали: По словам Кириленко, удалось уточнить информацию о двух погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

Еще четыре человека в области, как сообщается, получили ранения.

Кириленко отметил, что также в Донецкой области оказали медпомощь шестерым раненым в Луганской области.

Напомним: ВСУ взорвали железнодорожный мост в Донецкой области, где были российские грузовые вагоны.