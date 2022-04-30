Россияне убили двух гражданских в Донецкой области
Суббота, 30 апреля 2022, 01:09
29 апреля россияне убили двоих гражданских во Времовке и Шандриголовом (Донецкая область).
Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко
Детали: По словам Кириленко, удалось уточнить информацию о двух погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
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Еще четыре человека в области, как сообщается, получили ранения.
Кириленко отметил, что также в Донецкой области оказали медпомощь шестерым раненым в Луганской области.
Напомним: ВСУ взорвали железнодорожный мост в Донецкой области, где были российские грузовые вагоны.
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