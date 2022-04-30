ЗМІ: Росіяни на кілька днів відстають від власного графіка наступу на Донбасі

Росія планувала, що наразі мала би просунутися набагато далі на шляху до оточення ЗСУ на сході України, та зіткнулася з опором і відстає від свого плану наступу щонайменше на кілька днів.

Джерело: високопоставлений чиновник Пентагону в dpa, Deutche Welle

Пряма мова: "Ми вважаємо і оцінюємо, що вони відстають від графіка того, чого вони намагаються досягти на Донбасі".

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Деталі: Росіяни наразі діють обережніше і намагаються не відходити занадто далеко від їхніх ліній постачання, щоб "не припускатися тих же помилок, яких вони припустилися в Києві".

Дії росіян свідчать, що вони "продовжують створювати умови для поступового, масштабного й тривалого наступу". Як повідомляється, мова йде про "концептуальний" підхід, за яким окупанти спершу завдають авіа- та артилерійських ударів по позиціях українських захисників, і потім намагаються розвинути свій наступ. Однак удари є не настільки успішними, як на те сподівається російське командування, що у підсумку призводить лише до обмежених просувань на землі.

Нагадаємо: За даними розвідки Британії, битва за Донбас залишається основним стратегічним напрямом Росії для досягнення заявленої мети - забезпечення контролю над Донецькою та Луганською областями. Через сильний опір України територіальні завоювання Росії на Донбасі обмежені та досягнуті ціною значних втрат.