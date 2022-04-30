Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ: Росіяни на кілька днів відстають від власного графіка наступу на Донбасі

Анастасія КалатурСубота, 30 квітня 2022, 03:15

Росія планувала, що  наразі мала би просунутися набагато далі на шляху до оточення ЗСУ на сході України, та зіткнулася з опором і відстає від свого плану наступу щонайменше на кілька днів.

Джерело:  високопоставлений чиновник Пентагону в dpa, Deutche Welle

Пряма мова: "Ми вважаємо і оцінюємо, що вони відстають від графіка того, чого вони намагаються досягти на Донбасі".

Реклама:

Деталі: Росіяни наразі діють обережніше і намагаються не відходити занадто далеко від їхніх ліній постачання, щоб "не припускатися тих же помилок, яких  вони припустилися в Києві".

Дії росіян свідчать, що вони "продовжують створювати умови для поступового, масштабного й тривалого наступу".  Як повідомляється, мова йде про "концептуальний" підхід, за яким окупанти спершу завдають авіа- та артилерійських ударів по позиціях українських захисників, і потім намагаються розвинути свій наступ. Однак удари є не настільки успішними, як на те сподівається російське командування, що у підсумку призводить лише до обмежених просувань на землі.

Нагадаємо: За даними розвідки Британії, битва за Донбас залишається основним стратегічним напрямом Росії для досягнення заявленої мети - забезпечення контролю над Донецькою та Луганською областями. Через сильний опір України територіальні завоювання Росії на Донбасі обмежені та досягнуті ціною значних втрат.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
війна
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
Останні новини
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
Усі новини...
Реклама: