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СМИ: Россияне на несколько дней отстают от собственного графика наступления на Донбассе

Анастасия КалатурСуббота, 30 апреля 2022, 03:15

Россия планировала, что пока должна была продвинуться гораздо дальше на пути к окружению ВСУ на востоке Украины, столкнулась с сопротивлением и отстает от своего плана наступления по меньшей мере на несколько дней.

Источник: высокопоставленный чиновник Пентагона в dpa, Deutche Welle

Прямая речь: "Мы считаем и оцениваем, что они отстают от графика того, чего они пытаются достичь на Донбассе".

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Детали: Россияне сейчас действуют осторожнее и пытаются не отходить слишком далеко от их линий поставки, чтобы "не допускать тех же ошибок, которые они допустили в Киеве".

Действия россиян свидетельствуют, что они "продолжают создавать условия для постепенного, масштабного и продолжительного наступления". Как сообщается, речь идет о "концептуальном" подходе, по которому оккупанты сначала наносят авиа- и артиллерийские удары по позициям украинских защитников, и затем пытаются развить свое наступление. Однако удары не настолько успешны, как на то надеется российское командование, что в итоге приводит лишь к ограниченным продвижениям на земле.

Напомним: По данным разведки Британии, битва за Донбасс остается основным стратегическим направлением России для достижения заявленной цели - обеспечения контроля над Донецкой и Луганской областями. Из-за сильного сопротивления Украины территориальные завоевания России на Донбассе ограничены и достигнуты значительными потерями.

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Темы: войнаРосcия
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