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Знову палає: На Далекому Сході Росії горіла електростанція

Субота, 30 квітня 2022, 08:21

На Сахалінській тепловій електростанції в селі Іллінському на в Росії сталася масштабна пожежа.

Джерело: російське агентство "РИА Новости" із посиланням на повідомлення губернатора регіону Валерія Лімаренка

Деталі: Пожежа на ТЕЦ на півдні острова розпочалася вранці 30 квітня. Причиною стало спалах у турбінному відділенні ДРЕС-2. Вогонь перекинувся на покрівлю.

Сахалінська ДРЕС-2 потужністю 120 МВт введена в експлуатацію в 2019 році замість ГРЕС, що відпрацювала, що працювала з 1965 року.

Останнім часом в Росії почастішали випадки пожеж на стратегічних об'єктах. Зокрема 21 червня у Твері згоріла головна будівля 2-го центрального науково-дослідного інституту Міністерства оборони РФ.

Теми: Росіяпожежа
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