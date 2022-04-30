Знову палає: На Далекому Сході Росії горіла електростанція

На Сахалінській тепловій електростанції в селі Іллінському на в Росії сталася масштабна пожежа.

Джерело: російське агентство "РИА Новости" із посиланням на повідомлення губернатора регіону Валерія Лімаренка

Деталі: Пожежа на ТЕЦ на півдні острова розпочалася вранці 30 квітня. Причиною стало спалах у турбінному відділенні ДРЕС-2. Вогонь перекинувся на покрівлю.

Сахалінська ДРЕС-2 потужністю 120 МВт введена в експлуатацію в 2019 році замість ГРЕС, що відпрацювала, що працювала з 1965 року.

Останнім часом в Росії почастішали випадки пожеж на стратегічних об'єктах. Зокрема 21 червня у Твері згоріла головна будівля 2-го центрального науково-дослідного інституту Міністерства оборони РФ.