Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Снова пылает: На Дальнем Востоке России горела электростанция

Суббота, 30 апреля 2022, 08:21

На Сахалинской тепловой электростанции в селе Ильинское в России произошел масштабный пожар.

Источник: российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на сообщение губернатора региона Валерия Лимаренко

Подробности: Пожар на ТЭЦ на юге острова начался утром 30 апреля. Причиной стала вспышка в турбинном отделении ГРЭС-2. Позже огонь опрокинулся на кровлю.

Сахалинская ГРЭС-2 мощностью 120 МВт введена в эксплуатацию в 2019 году вместо отработавшей ГРЭС, работавшей с 1965 года.

В последнее время в России участились случаи пожара на стратегических объектах. В частности, 21 июня в Твери сгорело главное здание 2-го центрального научно-исследовательского института Министерства обороны РФ.

Темы: Росcияпожар
Главное сегодня

Юг: ВСУ уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы и 42 оккупанта

Джонсон подтвердил Зеленскому, что Британия поможет Украине победить Путина

фотоЗСУ опровергли фейк о "Призраке Киева" на фоне гибели героя Тарабалка

С "Азовстали" эвакуировали 20 гражданских, раненых военных проигнорировали – Азов

На переговорах с россиянами не обсуждается отмена санкций – Подоляк

ВСУ отбили 4 населенных пункта в Харьковской области - сводка Генштаба

Все новости...
Росcия
Почему Украине важно быть на саммите G20
До приговоров по военным преступлениям России пройдет минимум 1-2 года – Малюська
СМИ: Россияне на несколько дней отстают от собственного графика наступления на Донбассе
Последние новости
05:40
В Херсонской области россияне похитили старосту села – депутат облсовета
05:01
График эвакуационных поездов на 1 мая
04:01
Отказываемся от советского оружия и переходим на натовские образцы – Залужный
03:25
После голодовки в оккупированной Буче умерла художница-шестидесятница
02:45
фотоВ Вене сравнили европейские города и разрушены украинские и призвали остановить Россию
01:50
Юг: ВСУ уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы и 42 оккупанта
01:28
Хотим сделать Сумщину центром развития военных технологий – глава ОВА
00:58
"Счет по вражеским самолетам 7:0 в пользу Одессы" – пресс-секретарь ОВА
00:27
Глава ОВА сообщил количество раненых гражданских в Донецкой области за сутки
23:49
Из-за потерь россиянам пришлось уменьшить количество техники на параде – президент
Все новости...