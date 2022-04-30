Снова пылает: На Дальнем Востоке России горела электростанция

На Сахалинской тепловой электростанции в селе Ильинское в России произошел масштабный пожар.

Источник: российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на сообщение губернатора региона Валерия Лимаренко

Подробности: Пожар на ТЭЦ на юге острова начался утром 30 апреля. Причиной стала вспышка в турбинном отделении ГРЭС-2. Позже огонь опрокинулся на кровлю.

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Сахалинская ГРЭС-2 мощностью 120 МВт введена в эксплуатацию в 2019 году вместо отработавшей ГРЭС, работавшей с 1965 года.

В последнее время в России участились случаи пожара на стратегических объектах. В частности, 21 июня в Твери сгорело главное здание 2-го центрального научно-исследовательского института Министерства обороны РФ.