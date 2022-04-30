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Лавров убеждает, что РФ обсуждает с Украиной снятие антироссийских санкций

Суббота, 30 апреля 2022, 08:51

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "в повестке дня" переговоров между Украиной и Россией среди прочего есть отмена санкций против РФ.

Источник: сайт МИД РФ, который приводит интервью Лаврова китайскому изданию "Синьхуа"

Прямая речь Лаврова: "В настоящее время российская и украинская делегации фактически в ежедневном режиме по видеоконференцсвязи обсуждают проект возможного договора. В этом документе должны быть зафиксированы такие элементы постконфликтного положения дел, как постоянный нейтралитет, безъядерный, внеблоковый и демилитаризированный статус Украины, а также гарантии ее безопасности. В повестке дня переговоров также вопросы денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие".

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Детали: Лавров также добавил, что следствием переговоров может стать "создание института государств-гарантов, среди которых, прежде всего, постоянные члены Совета Безопасности ООН, включая Россию и КНР".

Россия, по его словам, выступает за продолжение переговоров.

Предыстория: Президент Украины Владимир Зеленский заявил 29 апреля о высоких рисках прекращения любых переговоров с российской стороной.

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Темы: переговорыРосcия
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