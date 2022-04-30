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Регіони: біля Гуляйполя запеклі бої, на Донеччині – невдалі спроби "прориву"

Олена РощінаСубота, 30 квітня 2022, 09:53
Ілюстартивне фото Генштабу ЗСУ

Російська армія випустила ракети по Дніпропетровській області, біля Гуляйполя у Запорізькій області – запеклі бої, у Донецькій області росіяни атакують ракетами, літаками та артилерією, Луганська, Харківська та Херсонська області потерпають від обстрілів.

Джерело: дані голів областей станом на 8-му ранку суботи 30 квітня

Деталі: На Дніпропетровщині ніч пройшла спокійно, але вранці стався "приліт" ракети у село Синельниківського району. Попередньо – без загиблих і постраждалих. Детальна інформація та дані щодо наслідків з’ясовуються. 

Запоріжжя: ніч – спокійно. 

У Запорізькій області в районі Гуляйполя тривають запеклі бої. Вночі активно працювала артилерія з обох боків. Інформація уточнюється. 

Харків: обстріли міста вночі продовжилися, зокрема крайнього східного житлового району Салтівка. Одна людина поранена

Протягом доби тривали обстріли окупантами населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів. 

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Луганщина: 16 масованих артилерійських атак за добу. Загоряння 20 будинків та 2 шкіл. 5 будинків у Гірському та 10 у с.Горіховому. Інформація уточнюється внаслідок високої інтенсивності дій в області. 

Донеччина: авіа- та ракетні удари, артилерія – по всій лінії фронту. Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка – спроби прориву. Невдалі.

Лиман –  постійні обстріли з артилерії як самого міста, так і громади.

В Очеретинській територіальній громаді "почали самознищуватись міни, які вчора вночі було розкидано смерчем", вибухи продовжуються, постраждалих поки немає.

Маріуполь: без змін.

Херсонщина: ворог продовжує бойові дії на території Херсонщини та обстріл сусідніх областей. Через вибухи є багато знищених будинків та поранених громадян. 

Критичною залишається ситуація у селах, які межують із Миколаєвом, Снігурівкою, Зеленодольським та Кривим Рогом; села в окупації. 

Ситуація в області залишається складною.

Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській Кіровоградській, Черкаській Полтавській, Сумській, Київській та Чернігівській областях.

Теми: війнаДніпропетровська областьДонецька областьЗапорізька область
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