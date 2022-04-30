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Російська армія обстріляла два села у Дніпропетровській області

Олена РощінаСубота, 30 квітня 2022, 09:33

Російські військові в суботу вранці обстріляла околиці Великої Костромки у Криворізькому районі та одне з сіл Синельниківського району Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук

Пряма мова: "Початок шістдесят шостої доби спротиву. Сьогоднішня ніч в області була спокійною. А на ранок отримали "привіт" від окупантів: ворог обстріляв околиці Великої Костромки у Криворізькому районі. Поцілили по полях, ніхто з людей не постраждав".

Деталі: Також було обстріляно одне з сіл Синельниківського району, що межує із Запорізькою та з Донецькою областями. Інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється.

У ранковому зведенні з областей повідомлялося, що в село Синельниківського району прилетіла ракета.

Лукаш також зазначив, що "в регіоні ситуація контрольована, немає жодного окупанта".

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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