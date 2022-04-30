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Регионы: около Гуляйполя ожесточенные бои, в Донецкой области – неудачные попытки "прорыва"

Елена РощинаСуббота, 30 апреля 2022, 09:53
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Российская армия выпустила ракеты по Днепропетровской области, возле Гуляйполя в Запорожской области – ожесточенные бои, в Донецкой области россияне атакуют ракетами, самолетами и артиллерией, Луганская, Харьковская и Херсонская области страдают от обстрелов.

Источник: данные глав областей по состоянию на 8 утра субботы 30 апреля

Детали: В Днепропетровской области ночь прошла спокойно, но утром случился "прилет" ракеты в село Синельниковского района. Предварительно – без погибших и пострадавших. Подробная информация и данные о последствиях выясняются.

Запорожье: ночь – спокойно.

В Запорожской области в районе Гуляйполя продолжаются ожесточенные бои. Ночью активно работала артиллерия с обеих сторон. Информация уточняется.

Харьков: обстрелы города ночью продолжились, в частности, крайнего восточного жилого района Салтовка. Один человек ранен.

В течение сутки продолжались обстрелы оккупантами населенных пунктов Богодуховского, Изюмского и Лозовского районов.

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Луганщина: 16 массированных артиллерийских атак за сутки. Возгорание 20 домов и 2 школ. 5 домов в Горском и 10-ти в с.Орехово. Информация уточняется в результате высокой интенсивности действий в области.

Донетчина: авиа- и ракетные удары, артиллерия – по всей линии фронта. Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка – попытки прорыва. Неудачно.

Лиман – постоянные обстрелы из артиллерии как самого города, так и общины.

В Очеретинской территориальной общине "начали самоуничтожаться мины, которые вчера ночью были разбросаны смерчем", взрывы продолжаются, пострадавших пока нет.

Мариуполь: без изменений.

Херсонщина: враг продолжает боевые действия на территории Херсонской области и обстрелы соседних областей. Из-за взрывов много уничтоженных домов и раненых граждан.

Критической остается ситуация в селах, граничащих с Николаевом, Снегиревкой, Зеленодольским и Кривым Рогом; села в оккупации.

Ситуация в области остается сложной.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни и Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Киевской и Черниговской областях.

Темы: войнаДнепропетровская областьДонецкая областьЗапорожская область
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