Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Регионы: около Гуляйполя ожесточенные бои, в Донецкой области – неудачные попытки "прорыва"

Елена РощинаСуббота, 30 апреля 2022, 09:53
Регионы: около Гуляйполя ожесточенные бои, в Донецкой области – неудачные попытки прорыва
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Российская армия выпустила ракеты по Днепропетровской области, возле Гуляйполя в Запорожской области – ожесточенные бои, в Донецкой области россияне атакуют ракетами, самолетами и артиллерией, Луганская, Харьковская и Херсонская области страдают от обстрелов.

Источник: данные глав областей по состоянию на 8 утра субботы 30 апреля

Детали: В Днепропетровской области ночь прошла спокойно, но утром случился "прилет" ракеты в село Синельниковского района. Предварительно – без погибших и пострадавших. Подробная информация и данные о последствиях выясняются.

Реклама:

Запорожье: ночь – спокойно.

В Запорожской области в районе Гуляйполя продолжаются ожесточенные бои. Ночью активно работала артиллерия с обеих сторон. Информация уточняется.

Харьков: обстрелы города ночью продолжились, в частности, крайнего восточного жилого района Салтовка. Один человек ранен.

ВИДЕО ДНЯ

В течение сутки продолжались обстрелы оккупантами населенных пунктов Богодуховского, Изюмского и Лозовского районов.

Луганщина: 16 массированных артиллерийских атак за сутки. Возгорание 20 домов и 2 школ. 5 домов в Горском и 10-ти в с.Орехово. Информация уточняется в результате высокой интенсивности действий в области.

Донетчина: авиа- и ракетные удары, артиллерия – по всей линии фронта. Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка – попытки прорыва. Неудачно.

Лиман – постоянные обстрелы из артиллерии как самого города, так и общины.

В Очеретинской территориальной общине "начали самоуничтожаться мины, которые вчера ночью были разбросаны смерчем", взрывы продолжаются, пострадавших пока нет.

Мариуполь: без изменений.

Херсонщина: враг продолжает боевые действия на территории Херсонской области и обстрелы соседних областей. Из-за взрывов много уничтоженных домов и раненых граждан.

Критической остается ситуация в селах, граничащих с Николаевом, Снегиревкой, Зеленодольским и Кривым Рогом; села в оккупации.

Ситуация в области остается сложной.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни и Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Киевской и Черниговской областях.

Темы: войнаДнепропетровская областьДонецкая областьЗапорожская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
война
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Последние новости
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
Все новости...
Реклама: