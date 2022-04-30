Окупанти вже втратили першу тисячу танків у війні

Збройні сили знищили вже 1008 танків та 2445 броньованих машин російських окупаційних військ за час війни.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.04 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 23200 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1008 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 2445 (+27) од,

артилерійських систем – 436 (+1) од,

РСЗВ - 151 (+0) од,

засоби ППО - 77 (+4) од,

літаків – 190 (+1) од,

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки - 1701 (+6) од,

кораблі /катери - 8 (+0) од,

цистерн з ПММ - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 232 (+4).

Спеціальна техніка - 32 (+1).

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Дані уточнюються.

Нагадаємо: На Ізюмському напрямку нацгвардійці спільно з артилеристами ЗСУ завдали удар по місцю розташування російських військ, знищивши понад 30 одиниць техніки армії РФ.