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Окупанти вже втратили першу тисячу танків у війні

Роман ПетренкоСубота, 30 квітня 2022, 09:59

Збройні сили знищили вже 1008 танків та 2445 броньованих машин російських окупаційних військ за час війни.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.04 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 23200 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1008 (+22) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2445 (+27) од,
  • артилерійських систем – 436 (+1) од,
  • РСЗВ - 151 (+0) од,
  • засоби ППО - 77 (+4) од,
  • літаків – 190 (+1) од,
  • гелікоптерів – 155 (+0) од,
  • автомобільної техніки - 1701 (+6) од,
  • кораблі /катери - 8 (+0) од,
  • цистерн з ПММ - 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 232 (+4).
  • Спеціальна техніка - 32 (+1).
  • Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Дані уточнюються.

Нагадаємо: На Ізюмському напрямку нацгвардійці спільно з артилеристами ЗСУ завдали удар по місцю розташування російських військ, знищивши понад 30 одиниць техніки армії РФ.

Теми: ГенштабЗбройні силивійнаРосія
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