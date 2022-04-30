Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти вже втратили першу тисячу танків у війні

Роман ПетренкоСубота, 30 квітня 2022, 09:59
Окупанти вже втратили першу тисячу танків у війні

Збройні сили знищили вже 1008 танків та 2445 броньованих машин російських окупаційних військ за час війни.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.04 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 23200 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1008 (+22) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2445 (+27) од,
  • артилерійських систем – 436 (+1) од,
  • РСЗВ - 151 (+0) од,
  • засоби ППО - 77 (+4) од,
  • літаків – 190 (+1) од,
  • гелікоптерів – 155 (+0) од,
  • автомобільної техніки - 1701 (+6) од,
  • кораблі /катери - 8 (+0) од,
  • цистерн з ПММ - 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 232 (+4).
  • Спеціальна техніка - 32 (+1).
  • Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Дані уточнюються.

Нагадаємо: На Ізюмському напрямку нацгвардійці спільно з артилеристами ЗСУ завдали удар по місцю розташування російських військ, знищивши понад 30 одиниць техніки армії РФ.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ГенштабЗбройні силивійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Генштаб
Від початку доби на фронті було 30 зіткнень – зведення Генштабу
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Захисники знищили ще 530 окупантів і 14 танків ворога
Останні новини
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
Усі новини...
Реклама: