Оккупанты уже потеряли первую тысячу танков на войне

Вооруженные силы уничтожили уже 1008 танков и 2445 бронированных машин русских оккупационных войск за время войны.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.04 ориентировочно составили:

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личного состава – около 23200 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1008 (+22) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2445 (+27) ед,

артиллерийских систем – 436 (+1) ед,

РСЗО - 151 (+0) ед,

средства ПВО - 77 (+4) ед,

самолетов – 190 (+1) ед,

вертолетов – 155 (+0) ед,

автомобильной техники - 1701 (+6) ед,

корабли /катера - 8(+0) ед,

цистерн с ГСМ – 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 232 (+4).

Специальная техника – 32 (+1).

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (+0).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

Данные уточняются

Напомним: На Изюмском направлении нацгвардейцы совместно с артиллеристами ВСУ нанесли удар по месту нахождения российских войск, уничтожив более 30 единиц техники армии РФ.