Оккупанты уже потеряли первую тысячу танков на войне
Суббота, 30 апреля 2022, 09:59
Вооруженные силы уничтожили уже 1008 танков и 2445 бронированных машин русских оккупационных войск за время войны.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.04 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 23200 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1008 (+22) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2445 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 436 (+1) ед,
- РСЗО - 151 (+0) ед,
- средства ПВО - 77 (+4) ед,
- самолетов – 190 (+1) ед,
- вертолетов – 155 (+0) ед,
- автомобильной техники - 1701 (+6) ед,
- корабли /катера - 8(+0) ед,
- цистерн с ГСМ – 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 232 (+4).
- Специальная техника – 32 (+1).
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (+0).
Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.
Данные уточняются
Напомним: На Изюмском направлении нацгвардейцы совместно с артиллеристами ВСУ нанесли удар по месту нахождения российских войск, уничтожив более 30 единиц техники армии РФ.
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