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Оккупанты уже потеряли первую тысячу танков на войне

Роман ПетренкоСуббота, 30 апреля 2022, 09:59
Оккупанты уже потеряли первую тысячу танков на войне

Вооруженные силы уничтожили уже 1008 танков и 2445 бронированных машин русских оккупационных войск за время войны.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.04 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 23200 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1008 (+22) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2445 (+27) ед,
  • артиллерийских систем – 436 (+1) ед,
  • РСЗО - 151 (+0) ед,
  • средства ПВО - 77 (+4) ед,
  • самолетов – 190 (+1) ед,
  • вертолетов – 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники - 1701 (+6) ед,
  • корабли /катера - 8(+0) ед,
  • цистерн с ГСМ – 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 232 (+4).
  • Специальная техника – 32 (+1).
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (+0).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

Данные уточняются

Напомним: На Изюмском направлении нацгвардейцы совместно с артиллеристами ВСУ нанесли удар по месту нахождения российских войск, уничтожив более 30 единиц техники армии РФ.

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Темы: ГенштабВооруженные силывойнаРосcия
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