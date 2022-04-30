Росії доводиться перекидати в Україну керовані ракети, запаси тануть – FT

За словами західних офіційних осіб, Росії не вистачає високоточних ракет у війні проти України, а її збройові заводи не в змозі виробляти достатньо, щоб задовольнити попит.

Джерело: "Financial Times"

Деталі: Обмеження у сфері постачання зброї до Росії та вплив західних санкцій призводять до того, що Москві доводиться транспортувати ракети з інших частин країни до України, заявили офіційні особи у п'ятницю.

"Їхні запаси обмежені, вони вичерпуються, і ми бачимо, що їм доводиться переміщати ракети "Калібр" із інших стратегічних напрямків, де вони можуть зберігатися. Це дає деякі ознаки того, що їхні запаси високоточної зброї скорочуються", – сказав один із західних чиновників.

Офіційний представник США вважає, що проблеми росіян із поповненням високоточних боєприпасів викликані як "якістю їхньої промислової бази", так і західними санкціями, які "обмежують їхню здатність нарощувати потенціал у той час, коли необхідно мати ефект на полі бою".

Ці оцінки зроблені в той час, як США та їхні європейські союзники активізують зусилля щодо озброєння Києва та готуються до затяжного конфлікту, адміністрація Джо Байдена має намір направити Україні ще 33 мільярди доларів допомоги.

Росія продовжує вести бої в Україні, але 29 квітня у Пентагоні заявили, що російська армія принаймні на кілька днів відстає від своєї мети оточити українські сили на Донбасі.

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"Ми вважаємо, що вони мали намір просунутися значно далі щодо повного оточення українських військ на сході, і вони не змогли з'єднати північ із півднем. Насправді вони й близько не підходять до того, щоб з'єднати північ із півднем, оскільки українці продовжують чинити опір", – сказав високопоставлений представник Міністерства оборони США.

У США вважають, що поступ Росії на Донбасі був "повільним і нерівномірним", оскільки її сили зустрічають жорсткий опір України.

Росіяни домоглися обмеженого наступу на південний схід і на південний захід від Ізюму і в напрямку Слов'янська й Барвінкове.

США вважають, що Росія намагається перекинути сили на північ від Маріуполя, але й там поступ іде повільно, сказав американський чиновник.

Російські сили обстріляли центральну та західну Україну, щоб спробувати завадити Україні поповнити та зміцнити свої війська на півдні та сході, сказав чиновник.

Нагадаємо: 27 квітня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що з 24 лютого Росія випустила по Україні 1300 ракет – і її запаси таких боєприпасів скоротилися більше, ніж удвічі.