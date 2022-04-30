России приходится перебрасывать в Украину управляемые ракеты, запасы тают – FT

По словам западных официальных лиц, России не хватает высокоточных ракет в войне против Украины, а ее оружейные заводы не в состоянии производить достаточно, чтобы удовлетворить спрос.

Источник: "Financial Times"

Детали: Ограничения в сфере поставок оружия в Россию и влияние западных санкций приводят к тому, что Москве приходится транспортировать ракеты из других частей страны в Украину, заявили официальные лица в пятницу.

"Их запасы ограничены, они истощаются, и мы видим, что им приходится перемещать ракеты "Калибр" с других стратегических направлений, где они могут храниться. Это дает некоторые признаки того, что их запасы высокоточного оружия сокращаются", – сказал один западный чиновник.

Официальный представитель США считает, что проблемы россиян с пополнением высокоточных боеприпасов вызваны как "качеством их промышленной базы", ​​так и западными санкциями, которые "ограничивают их способность наращивать потенциал в то время, когда необходимо иметь эффект на поле боя".

Эти оценки сделаны в то время, как США и их европейские союзники активизируют усилия по вооружению Киева и готовятся к затяжному конфликту, а администрация Джо Байдена намерена направить Украине еще 33 миллиарда долларов помощи.

Россия продолжает вести бои в Украине, но 29 апреля в Пентагоне заявили, что российская армия по крайней мере на несколько дней отстает от своей цели окружить украинские силы на Донбассе.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы считаем, что они намеревались продвинуться намного дальше в плане полного окружения украинских войск на востоке, и они не смогли соединить север с югом. На самом деле они и близко не подходят к тому, чтобы соединить север с югом, поскольку украинцы продолжают сопротивляться", – сказал высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

В США считают, что продвижение России на Донбассе было "медленным и неравномерным", поскольку ее силы встречают жесткое сопротивление Украины.

Россияне добились ограниченного наступления юго-восточнее и юго-западнее Изюма и в направлении Славянска и Барвинково.

США считают, что Россия пытается перебросить силы на север от Мариуполя, но и там продвижение идет медленно, сказал американский чиновник.

Российские силы обстреляли центральную и западную Украину, чтобы попытаться помешать Украине пополнить и укрепить свои войска на юге и востоке, сказал чиновник.

Напомним: 27 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что с 24 февраля Россия выпустила по Украине 1300 ракет – и ее запасы таких боеприпасов сократились больше, чем вдвое.