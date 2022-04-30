На Киевщине нашли захоронения с замученными людьми

По данным полиции, 29 апреля на территории Бучанского района обнаружили яму с телами трех мужчин, которых солдаты Российской Федерации мордовали, а затем жестоко убили.

Источник: начальник полиции Киевщины Андрей Небытов

Прямая речь Небытова: "Жертв пытали, на конечностях найдены пулевые ранения. В заключение каждому из мужчин стреляли в ухо. Это очередное массовое захоронение, которое совершили оккупанты на территории Бучанского района".

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Детали: По данным полиции, место захоронения находилось в лесу рядом с селом Мироцкое, жертвам связывали руки, наматывали на лицо ткань, чтобы закрыли глаза, у некоторых мужчин во рту находился кляп.

На трупах присутствуют следы пыток, а также огнестрельные выстрелы в разные части тела.

По предварительным данным, оккупанты пытались скрыть следы издевательств над украинскими гражданами, поэтому сбросили тела в яму и засыпали землей.

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Напомним: Президент Владимир Зеленский сказал, что правоохранители снова обнаружили массовое захоронение на территории Киевской области, которая находилась под российской оккупацией в марте.