Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Київщині знову знайшли масове поховання – Зеленський

Денис КарловськийП'ятниця, 29 квітня 2022, 20:28
На Київщині знову знайшли масове поховання – Зеленський
Цвинтар біля Ірпеня, де перепоховують тіла українців, яких убили російські окупанти. фото ілюстративне: getty images

Президент Володимир Зеленський сказав, що правоохоронці знову знайшли ще одне масове поховання цивільних осіб на території Київщини, яка перебувала під російською окупацією в березні.

Джерело: інтерв’ю Зеленського для польських ЗМІ

Пряма мова Зеленського: "Міжнародні інституції інколи, дійсно, повільно діють й іноді когось не можна знайти – я маю на увазі, не можна притягнути (до відповідальності – ред.) через брак тих чи інших доказів, хоча є свідки, хоча всі це бачили. Але тим не менш, вони ж забирають сліди (своїх злочинів – ред.) – пересувні крематорії, які росіяни завезли і спалили людей, трупи.

Реклама:

Але тим не менш, вони (слідчі – ред.) шукають і знаходять. Уявіть собі: було стільки вбитих, що, незважаючи, що вони спалили (частину трупів у крематоріях – ред.), знову знайшли могилу. 900 людей у Київській області. 900 людей!

Скільки людей загинуло – ніхто не знає. Будуть наслідки, буде слідство, буде потім перепис населення. Треба ж знайти всіх цих людей (загиблих від рук російських окупантів – ред.) – ми ж не знаємо скільки!"

Деталі: Речник Офісу президента Сергій Никифоров у коментарі УП уточнив, що 29 квітня справді знайшли ще одне масове поховання на Київщині. Однак, за його словами, президент, кажучи про 900 загиблих, мав на увазі загальні кількість знайдених тіл у місцевості біля нещодавно знайденої могили.

ВІДЕО ДНЯ

Президент додав, що українська влада обраховує, що близько 500 тисяч українців окупанти незаконно депортували до Росії.

Він запевнив, що українська прокуратура й правоохоронці безумовно знайдуть і засудять усіх російських окупантів, які причетні до злочинів проти цивільного населення. Проте для України важливо міжнародне визнання, що росіяни скоїли такі злочини й Росія має нести історичну відповідальність за цю злочинну війну.

Передісторія:

  • Українська прокуратура ідентифікувала 10 російських окупантів, які катували й вбивали українців у Бучі.
  • 23 квітня мер Бучі на Київщині Анатолій Федорук заявив, що в масових похованнях у Бучі знайшли 412 цивільних осіб, убитих російськими військовими.
  • У цілому в районах Київщини, які були під російською окупацією, слідчі знайшли близько 1100 тіл цивільних осіб у масових похованнях.

Теми: Київська областьБучаокупаціяЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Київська область
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Ранкова ракетна атака РФ по Київщині: двоє цивільних отримали травми
На підступах до Києва працювала ППО, знищила всі ворожі цілі – КМВА
Останні новини
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
Усі новини...
Реклама: