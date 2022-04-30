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Розвідка: окупанти скасували медогляд для "призовників" в ОРДЛО

Валентина РоманенкоСубота, 30 квітня 2022, 12:52
ілюстрація ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що окупанти скасували в ОРДЛО медогляд для "призовників".

Джерело: ГУР МОУ

Дослівно: "Росіяни практично вичерпали ресурс для примусової мобілізації в ОРДЛО. З метою виконання встановлених планів з постачання "живої сили", з 20 квітня там призупинено проведення медичних оглядів мобілізованого особового складу.

Офіційне пояснення: "у зв’язку з браком спеціалістів". Наразі потенційні "призовники" не мають змоги отримати документи, що підтверджують будь-які проблеми зі здоров’ям.

Тих, хто має явні проблеми зі здоров’ям (каліцтво, інвалідність, важкі гострі захворювання) або встиг отримати на руки необхідні документи, все одно мобілізують, але розподіляються у підрозділи матеріально-технічного забезпечення".

Деталі: За даними розвідки, з метою виявлення ще не мобілізованих чоловіків призовного віку, російська військова поліція проводить систематичні рейди на вулицях та за місцем ймовірного проживання "призовників".

Єдина альтернатива примусовій мобілізації – виплата хабаря за встановленими розцінками (залежать від віку, спеціальності та стану здоров’я), наголошують в ГУР.

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Зокрема, за даними розвідників, в окупованій Горлівці розмір хабаря з метою ухилення від служби становить від 5 тисяч російських рублів, якщо сплатити безпосередньо на місці затримання. При доправленні в районні відділи "МВС" – від 75 тис. рос. руб.

Теми: розвідкавійнаОРДЛО
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