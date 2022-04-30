Разведка: оккупанты отменили медосмотр для "призывников" в ОРДЛО

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что оккупанты отменили в ОРДЛО медосмотр для "призывников".

Источник: ГУР МОУ

Дословно: "Россияне практически исчерпали ресурс для принудительной мобилизации в ОРДЛО. В целях выполнения установленных планов по снабжению "живой силы", с 20 апреля там приостановлено проведение медицинских осмотров мобилизованного личного состава.

Официальное объяснение: "в связи с нехваткой специалистов". Потенциальные "призывники" не имеют возможности получить документы, подтверждающие какие-либо проблемы со здоровьем.

Тех, кто имеет явные проблемы со здоровьем (увечье, инвалидность, тяжелые острые заболевания) или успел получить на руки необходимые документы, все равно мобилизуют, но распределяются в подразделения материально-технического обеспечения.

Детали: По данным разведки, с целью обнаружения еще не мобилизованных мужчин призывного возраста, российская военная полиция проводит систематические рейды на улицах и по месту предполагаемого проживания "призывников".

Единственная альтернатива принудительной мобилизации – выплата взятки по установленным расценкам (зависит от возраста, специальности и состояния здоровья), отмечают в ГУР.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, по данным разведчиков, в оккупированной Горловке размер взятки с целью ухода от службы составляет от 5 тысяч российских рублей, если оплатить непосредственно на месте задержания. При доставке в районные отделы "МВД" – от 75 тыс. рус. руб.