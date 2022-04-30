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По пути в Попасную обстреляли эвакуационные автобусы, бус с гуманитаркой исчез

Елена РощинаСуббота, 30 апреля 2022, 14:20
Эвакуация в Луганской области, фото Сергея Гайдая

30 апреля из городов в Луганской области смогли выехали 40 человек, но накануне два автобуса с поехавшими в Попасную волонтерами попали под обстрел – из первого эвакуационного автобуса исчезли люди, второй автобус с гуманитарной помощью исчез полностью.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Детали: Гайдай со слов одного из тех, кто был в первом автобусе, рассказал: волонтеры ехали в Попасную за людьми, на них вышла ДРГ и открыла огонь из гранатомета, первый выстрел промазал, второй попал. Автобус расстрелян, внутри автобуса кровь, но тел нет.

Второй автобус, "школьный", который вез гуманитарную помощь в Попасную и должен был забрать оттуда людей, совсем исчез, с водителем нет связи. Он мог оказаться на захваченной россиянами территории.

Гайдай также рассказал, что в Попасной в укрытиях находятся люди, часть людей уже не может уехать: до них невозможно добраться из-за активных боев в самом городе. Атаки и попытки прорыва идут постоянно.

Тем временем глава области написал, что в субботу из Лисичанска эвакуировали 35 жителей, среди которых дети, из Северодонецка – пятерых.

Прямая речь: "Несмотря на повышенные риски, мы проводим эвакуацию каждый день. Вчера потеряли два автобуса в Попасной, недавно один – в Рубежном. Но важнее всего вывезти в безопасные регионы страны больше земляков. Каждая спасенная от "русского мира" жизнь – отдельная маленькая победа над смертью.

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Пытаемся спасти всех желающих, до которых еще можно добраться транспортом. Остаются в Луганской области еще и родители с детьми, которым лучше было бы скорее возобновить учебу. Но почему-то взрослые не спешат с эвакуацией.

Вот сегодня спасли четырех детей из Лисичанска. Всего 30 апреля уже выехали в другие области 40 человек. Эвакуация продолжается"

Детали: На 30 апреля была объявлена ​​эвакуация для жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горского, Попасной. А жителей Кременной просили не пытаться вырваться самостоятельно из-за опасности.

Темы: Луганская областьвойнаэвакуация
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