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У Новій Каховці окупанти встановили пам’ятник Леніну

Роман ПетренкоСубота, 30 квітня 2022, 14:34
фото федорова

В окупованій росіянами Новій Каховці на Херсонщині на центральній площі військові РФ встановлюють пам'ятник революціонеру Володимиру Леніну.

Джерело: віцепрем'єр Михайло Федоров у Telegram, соцмережі

Пряма мова Федорова: "Поки Україна перша у світі запускає електронні паспорти, орки відновлюють пам'ятник Леніна у тимчасово окупованій Новій Каховці.

Тримайтеся, дорогі, коли ці дикуни заберуться з території нашої країни – буде ленинопад 2.0".

 

Нагадаємо: Днями у захопленому Генічеську, що на Херсонщині, колаборанти встановили пам'ятник Леніну.

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Теми: Херсонська областьЛенінокупаціяРосія
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