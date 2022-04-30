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У Новій Каховці окупанти встановили пам’ятник Леніну

Роман ПетренкоСубота, 30 квітня 2022, 14:34
У Новій Каховці окупанти встановили пам’ятник Леніну
фото федорова

В окупованій росіянами Новій Каховці на Херсонщині на центральній площі військові РФ встановлюють пам'ятник революціонеру Володимиру Леніну.

Джерело: віцепрем'єр Михайло Федоров у Telegram, соцмережі

Пряма мова Федорова: "Поки Україна перша у світі запускає електронні паспорти, орки відновлюють пам'ятник Леніна у тимчасово окупованій Новій Каховці.

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Тримайтеся, дорогі, коли ці дикуни заберуться з території нашої країни – буде ленинопад 2.0".

 

Нагадаємо: Днями у захопленому Генічеську, що на Херсонщині, колаборанти встановили пам'ятник Леніну.

Теми: Херсонська областьЛенінокупаціяРосія
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