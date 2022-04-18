Окупанти у Генічеську встановили пам’ятник Леніну

У захопленому російськими військами місті Генічеськ, що на Херсонщині, колаборанти встановили пам'ятник російському революціонеру Володимиру Леніну.

Джерело: пост колаборанта Геннадія Малюкова у Facebook, перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у Facebook

Пряма мова Малюкова: "Пам'ятник Іллічу встановлено".

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Деталі: Колаборат також виклав у мережу фото пам’ятника. Варто зазначити, що це не той Ленін, який стояв у Генічеську раніше.

На фото також видно, що над адміністративною будівлею встановлені російський та радянський прапори.

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Водночас Соболевський зазначив, що окупанти "на Херсонщині продовжують свої експерименти з переміщення у минуле", повертаючи червоні прапори і пам'ятники радянської доби.

Він зазначив, що все це відбувається на тлі "посилення загарбниками гуманітарної кризи, жорсткого придушення інакодумства та прояву громадянської позиції".

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