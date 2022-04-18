Окупанти у Генічеську встановили пам’ятник Леніну
У захопленому російськими військами місті Генічеськ, що на Херсонщині, колаборанти встановили пам'ятник російському революціонеру Володимиру Леніну.
Джерело: пост колаборанта Геннадія Малюкова у Facebook, перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у Facebook
Пряма мова Малюкова: "Пам'ятник Іллічу встановлено".
Деталі: Колаборат також виклав у мережу фото пам’ятника. Варто зазначити, що це не той Ленін, який стояв у Генічеську раніше.
На фото також видно, що над адміністративною будівлею встановлені російський та радянський прапори.
Водночас Соболевський зазначив, що окупанти "на Херсонщині продовжують свої експерименти з переміщення у минуле", повертаючи червоні прапори і пам'ятники радянської доби.
Він зазначив, що все це відбувається на тлі "посилення загарбниками гуманітарної кризи, жорсткого придушення інакодумства та прояву громадянської позиції".
Передісторія:
- 24 лютого мер Генічеська Олександр Тулупов повідомив, що місто захопили російські війська.
- 28 березня стало відомо, що у тимчасово окупованому Генічеську росіяни почали видавати "пенсію" російськими рублями.