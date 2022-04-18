Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти у Генічеську встановили пам’ятник Леніну

Ірина БалачукПонеділок, 18 квітня 2022, 15:52
Фото з Facebook колаборанта Малюкова

У захопленому російськими військами місті Генічеськ, що на Херсонщині, колаборанти встановили пам'ятник російському революціонеру Володимиру Леніну.

Джерело: пост колаборанта Геннадія Малюкова у Facebook, перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у Facebook

Пряма мова Малюкова: "Пам'ятник Іллічу встановлено".

Деталі: Колаборат також виклав у мережу фото пам’ятника. Варто зазначити, що це не той Ленін, який стояв у Генічеську раніше.

На фото також видно, що над адміністративною будівлею встановлені російський та радянський прапори.

Водночас Соболевський зазначив, що окупанти "на Херсонщині продовжують свої експерименти з переміщення у минуле", повертаючи червоні прапори і пам'ятники радянської доби.

ВІДЕО ДНЯ

Він зазначив, що все це відбувається на тлі "посилення загарбниками гуманітарної кризи, жорсткого придушення інакодумства та прояву громадянської позиції".

Передісторія: 

Теми: Генічеськвійнаокупація
Головне сьогодні

Джонсон пропонує так посилити Україну, щоб РФ і не думала про вторгнення

Потоплений "Нептунами" крейсер "Москва" йшов захоплювати Одесу – мати матроса

Зеленський нагородив морпіхів, які боронять Маріуполь

Росіяни готують "псевдореферендуми" на півдні України, вже є бюлетені – розвідка

Вкрадені в Україні американські комбайни знайшлися у Кадирова

ЗСУ відновили контроль над Мар’їнкою на Донеччині – зведення Генштабу

Усі новини...
Генічеськ
Херсонщина: в Генічеську почали давати рублі – пенсіонери міняють їх на гривні
Останні новини
01:08
США та союзники обговорили післявоєнні гарантії безпеки для України
00:56
Мінус літак і вертоліт: ЗСУ вразили дев'ять цілей росіян
00:43
Джонсон пропонує так посилити Україну, щоб РФ і не думала про вторгнення
00:26
"Євро-0" та поганий день для автопрому РФ: економічні підсумки
00:23
Росіяни знову пропонують захисникам Маріуполя здатися в полон
00:18
Дві третини чехів підтримують прийняття українських біженців – опитування
23:57
Потоплений "Нептунами" крейсер "Москва" йшов захоплювати Одесу – мати матроса
23:54
Стало відомо, які дані мають приховувати російські банки
23:53
Росіяни обстріляли лікарню на Миколаївщині
23:34
Україна отримала посилення авіації та запчастини для літаків – Пентагон
Усі новини...