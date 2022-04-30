В Новой Каховке оккупанты установили памятник Ленину
Суббота, 30 апреля 2022, 14:34
В оккупированной россиянами Новой Каховке на Херсонщине на центральной площади военные РФ устанавливают памятник революционеру Владимиру Ленину.
Источник: вице-премьер Михаил Федоров в Telegram, соцсети
Прямая речь Федорова: "Пока Украина первая в мире запускает электронные паспорта, орки восстанавливают памятник Ленину во временно оккупированной Новой Каховке.
Держитесь, дорогие, когда эти дикари уберутся с территории нашей страны – будет ленинопад 2.0".
Напомним: В захваченном российскими войсками городе Геническ Херсонской области коллаборанты установили памятник Ленину.
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