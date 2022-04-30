Російські загарбники ладні вбивати собі осколки, аби втекти з України – перехоплення СБУ

Російські солдати так хочуть втекти з війни в Україні, що готові забивати собі в тіло осколки, свідчать перехоплені Службою безпеки України розмови.

Джерело: СБУ

Деталі: В одній із перехоплених розмов російський вояка розповідає свої дівчині чи дружині, що готовий перебити собі руку чи загнати осколок у ногу "молотком", щоб поїхати додому, ще й компенсацію за поранення отримати.

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Дівчина відповідає, що тоді було б краще вистрілити собі в ногу.

Хлопець на це заперечує: "Це самостріл буде, так неможна!".

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На іншому записі бойовик так званої "ДНР" розповідає, що росіяни масово відмовляються йти в наступ поблизу Чорнобаївки – і через це починається паніка і в лавах їхніх спільників із окупованих територій Донецької області.