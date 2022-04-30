Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Російські загарбники ладні вбивати собі осколки, аби втекти з України – перехоплення СБУ

Олена РощінаСубота, 30 квітня 2022, 15:00
СБУ

Російські солдати так хочуть втекти з війни в Україні, що готові забивати собі в тіло осколки, свідчать перехоплені Службою безпеки України розмови. 

Джерело: СБУ

Деталі: В одній із перехоплених розмов російський вояка розповідає свої дівчині чи дружині, що готовий перебити собі руку чи загнати осколок у ногу "молотком", щоб поїхати додому, ще й компенсацію за поранення отримати. 

Дівчина відповідає, що тоді було б краще вистрілити собі в ногу. 

Хлопець на це заперечує: "Це самостріл буде, так неможна!".

На іншому записі бойовик так званої "ДНР" розповідає, що росіяни масово відмовляються йти в наступ поблизу Чорнобаївки – і через це починається паніка і в лавах їхніх спільників із окупованих територій Донецької області. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіявійнаСБУ
Головне сьогодні

фотоУ Придністров’ї вже підготували звернення до Путіна на 2 травня – ГУР

фотоУ боях із російськими окупантами на сході загинув відомий "кіборг"-десантник

Ворог створює умови для наступу на Миколаїв і Кривий Ріг – зведення

Відмовляємося від радянської зброї і переходимо на натівські зразки – Залужний

ЗСУ нанесли новий удар по Зміїному: розбили 3 зенітні установки Росії

Джонсон підтвердив Зеленському, що Британія допоможе Україні перемогти Путіна

Усі новини...
Росія
У Новій Каховці окупанти встановили пам’ятник Леніну
В уряді Німеччини пропонують скоротити держпідтримку ексканцлера Шрьодера через його співпрацю з РФ
На Київщині знайшли захоронення із закатованими людьми
Останні новини
11:21
ЗСУ збили ворожий безпілотник-шпигун над Дніпропетровщиною
11:15
Росіяни тричі обстріляли Харків з артилерії та РСЗО
11:07
ЗСУ вже демілітаризували російську армію на 192 літаки - дані Генштабу
11:03
Китай провів екстрену нараду з банкірами щодо захисту від можливих санкцій США – FT
11:00
фотоУ Придністров’ї вже підготували звернення до Путіна на 2 травня – ГУР
10:31
Окупанти залишили Херсонську і частину Запорізької області без зв’язку
10:28
відеоДесантники привітали українців із неділею підбитим зі "Стугни" танком
10:13
Ярослав Грицак: Єдиний рецепт лікування Росії – це її поразка та колапс
10:11
Росіяни викрали депутата Нової Каховки
10:06
фотоЗеленський вручив спікерці Палати представників США орден: деталі зустрічі
Усі новини...