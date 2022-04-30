Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російські загарбники ладні вбивати собі осколки, аби втекти з України – перехоплення СБУ

Олена РощінаСубота, 30 квітня 2022, 15:00
Російські загарбники ладні вбивати собі осколки, аби втекти з України – перехоплення СБУ
СБУ

Російські солдати так хочуть втекти з війни в Україні, що готові забивати собі в тіло осколки, свідчать перехоплені Службою безпеки України розмови. 

Джерело: СБУ

Деталі: В одній із перехоплених розмов російський вояка розповідає свої дівчині чи дружині, що готовий перебити собі руку чи загнати осколок у ногу "молотком", щоб поїхати додому, ще й компенсацію за поранення отримати. 

Реклама:

Дівчина відповідає, що тоді було б краще вистрілити собі в ногу. 

Хлопець на це заперечує: "Це самостріл буде, так неможна!".

ВІДЕО ДНЯ

На іншому записі бойовик так званої "ДНР" розповідає, що росіяни масово відмовляються йти в наступ поблизу Чорнобаївки – і через це починається паніка і в лавах їхніх спільників із окупованих територій Донецької області. 

Теми: РосіявійнаСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Росія
Росіяни заявили, що Україна знову намагалася атакувати Кримський міст
РФ обурилась скороченням чисельності посольства в Данії
Росіяни та білоруси не зможуть виступати на Азійських іграх-2023
Останні новини
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
Усі новини...
Реклама: