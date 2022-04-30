Российские захватчики готовы вбивать себе осколки, чтобы сбежать из Украины – перехват СБУ

Российские солдаты так хотят сбежать с войны в Украине, что готовы вбивать себе в тело осколки, свидетельствуют перехваченные Службой безопасности Украины разговоры.

Источник: СБУ

Детали: В одном из перехваченных разговоров российский вояка рассказывает своей девушке или жене, что готов перебить себе руку или загнать осколок в ногу "молотком", чтобы поехать домой, еще и компенсацию за ранение получить.

Девушка отвечает, что тогда лучше бы выстрелить себе в ногу.

Парень на это отрицает: "Это самострел будет, так нельзя!".

На другой записи боевик так называемой ДНР рассказывает, что россияне массово отказываются идти в наступление вблизи Чернобаевки – и потому начинается паника и в рядах их сообщников с оккупированных территорий Донецкой области.