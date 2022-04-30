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Российские захватчики готовы вбивать себе осколки, чтобы сбежать из Украины – перехват СБУ

Елена РощинаСуббота, 30 апреля 2022, 15:00
Российские захватчики готовы вбивать себе осколки, чтобы сбежать из Украины – перехват СБУ
СБУ

Российские солдаты так хотят сбежать с войны в Украине, что готовы вбивать себе в тело осколки, свидетельствуют перехваченные Службой безопасности Украины разговоры.

Источник: СБУ

Детали: В одном из перехваченных разговоров российский вояка рассказывает своей девушке или жене, что готов перебить себе руку или загнать осколок в ногу "молотком", чтобы поехать домой, еще и компенсацию за ранение получить.

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Девушка отвечает, что тогда лучше бы выстрелить себе в ногу.

Парень на это отрицает: "Это самострел будет, так нельзя!".

ВИДЕО ДНЯ

На другой записи боевик так называемой ДНР рассказывает, что россияне массово отказываются идти в наступление вблизи Чернобаевки – и потому начинается паника и в рядах их сообщников с оккупированных территорий Донецкой области.

Темы: РосcиявойнаСБУ
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