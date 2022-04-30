Бердянськ: окупанти заявили про переведення пенсій і зарплату в рублі

ЗМІ РФ повідомляють, що окупований росіянами Бердянськ у Запорізькій області готується перейти на виплату пенсій та зарплат у російських рублях.

Джерело: колаборант окупантів "виконувач обов'язків мера" Бердянська Олександр Сауленко, якого цитує російське видання РИА "Новости"

Деталі: Крім того, за повідомленням росЗМІ, у місті розпочала роботу "поліція" окупантів, яка спільно з росгвардією патрулює вулиці.

Нагадаємо: 30 квітня – 36 день повної блокади Бердянська.

Що передувало: 29 квітня Бердянська міськрада повідомила, що 95% пенсій за березень у Бердянську виплачено. Проте, середній рівень виплат району близько 25%. Українська влада працює, щоб виплатити пенсії за квітень та залишок пенсій за березень. Це одне з найактуальніших і найскладніших питань на сьогоднішній день, зазначали у міськраді.