Бердянск: оккупанты заявили о переводе пенсий и зарплат в рубли

СМИ РФ сообщают, что оккупированный россиянами Бердянск в Запорожской области готовится перейти на выплату пенсий и зарплат в российских рублях.

Источник: коллаборант оккупантов "исполняющий обязанности мэра" Бердянска Александр Сауленко, которого цитирует российское издание РИА "Новости"

Детали: Кроме того, по сообщению росСМИ, в городе начала работу "полиция" оккупантов, которая совместно с росгвардией патрулирует улицы.

Напомним: 30 апреля – 36-й день полной блокады Бердянска.

Что предшествовало: 29 апреля Бердянский горсовет сообщил, что 95% пенсий за март в Бердянске выплачено. Однако средний уровень выплат района около 25%. Украинские власти работают, чтобы выплатить пенсии за апрель и остаток пенсий за март. Это один из самых актуальных и сложных вопросов на сегодняшний день, отмечали в горовете.