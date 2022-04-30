Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Бердянск: оккупанты заявили о переводе пенсий и зарплат в рубли

Валентина РоманенкоСуббота, 30 апреля 2022, 15:35

СМИ РФ сообщают, что оккупированный россиянами Бердянск в Запорожской области готовится перейти на выплату пенсий и зарплат в российских рублях.

Источник: коллаборант оккупантов "исполняющий обязанности мэра" Бердянска Александр Сауленко, которого цитирует российское издание РИА "Новости"

Детали: Кроме того, по сообщению росСМИ, в городе начала работу "полиция" оккупантов, которая совместно с росгвардией патрулирует улицы.

Напомним: 30 апреля – 36-й день полной блокады Бердянска.

Что предшествовало: 29 апреля Бердянский горсовет сообщил, что 95% пенсий за март в Бердянске выплачено. Однако средний уровень выплат района около 25%. Украинские власти работают, чтобы выплатить пенсии за апрель и остаток пенсий за март. Это один из самых актуальных и сложных вопросов на сегодняшний день, отмечали в горовете.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Бердянскоккупациявойна
Главное сегодня

фотоВ Приднестровье уже подготовили обращение к Путину на 2 мая – ГУР

фотоВ боях с оккупантами РФ на востоке погиб известный "киборг"-десантник

Враг создает условия для наступления на Николаев и Кривой Рог – сводка

Отказываемся от советского оружия и переходим на натовские образцы – Залужный

ВСУ нанесли новый удар по Змеиному: разбили 3 зенитных установки России

Джонсон подтвердил Зеленскому, что Британия поможет Украине победить Путина

Все новости...
Бердянск
Российский корабль в Бердянске уничтожили с помощью агентов в России – Буданов
Командирами двух поврежденных кораблей в Бердянске были предатели Украины – ВМС
ВСУ уничтожили большой корабль РФ: горят тысячи тонн топлива и боеприпасы
Последние новости
11:30
В Минсреды определили ориентировочный уровень загрязнения из-за войны и подсчитывают убытки
11:21
ВСУ сбили вражеский беспилотник-шпион над Днепропетровщиной
11:15
Россияне трижды обстреляли Харьков из артиллерии и РСЗО
11:07
ВСУ уже демилитаризовали российскую армию на 192 самолета - данные Генштаба
11:03
Китай провел экстренное совещание с банкирами по защите от возможных санкций США – FT
11:00
фотоВ Приднестровье уже подготовили обращение к Путину на 2 мая – ГУР
10:31
Оккупанты оставили без связи Херсонскую и часть Запорожской области
10:28
видеоДесантники поздравили украинцев с воскресеньем подбитым "Стугной" танком
10:13
Ярослав Грицак: Единственный рецепт лечения России – это ее поражение и коллапс
10:11
фотоРоссияне похитили депутата Новой Каховки
Все новости...