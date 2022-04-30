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Бердянск: оккупанты заявили о переводе пенсий и зарплат в рубли

Валентина РоманенкоСуббота, 30 апреля 2022, 15:35
Бердянск: оккупанты заявили о переводе пенсий и зарплат в рубли

СМИ РФ сообщают, что оккупированный россиянами Бердянск в Запорожской области готовится перейти на выплату пенсий и зарплат в российских рублях.

Источник: коллаборант оккупантов "исполняющий обязанности мэра" Бердянска Александр Сауленко, которого цитирует российское издание РИА "Новости"

Детали: Кроме того, по сообщению росСМИ, в городе начала работу "полиция" оккупантов, которая совместно с росгвардией патрулирует улицы.

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Напомним: 30 апреля – 36-й день полной блокады Бердянска.

Что предшествовало: 29 апреля Бердянский горсовет сообщил, что 95% пенсий за март в Бердянске выплачено. Однако средний уровень выплат района около 25%. Украинские власти работают, чтобы выплатить пенсии за апрель и остаток пенсий за март. Это один из самых актуальных и сложных вопросов на сегодняшний день, отмечали в горовете.

Темы: Бердянскоккупациявойна
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