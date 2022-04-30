ВСУ уточнили: мост с вагонами в Донецкой области взорвали оккупанты

Штаб ООС опроверг предварительную информацию о том, что железнодорожный мост Лиман-Райгородок через Северский Донец взорвали украинские бойцы.

Источник: hromadske

Детали: 30 апреля в штабе ООС уточнили относительно того, был ли мост разрушен – предыдущая неточность с тем, кто разрушил мост, возникла из-за ошибки пресс-офицера.

Согласно уточненной информации, мост был разрушен в результате вражеского авианалета.

Отмечается, что на мосту стояли пустые товарные вагоны, блокировавшие проезд.

Предыстория: 29 апреля вечером УП со ссылкой на hromadske писала, что украинские бойцы нанесли удар по железнодорожному мосту Лиман-Райгородок через Северский Донец.