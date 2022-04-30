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Путін пообіцяв виплати ветеранам під окупацією в Україні, а також мільйони родичам загиблих росіян

"Українська правда"Субота, 30 квітня 2022, 17:27
Путін пообіцяв виплати ветеранам під окупацією в Україні, а також мільйони родичам загиблих росіян
Плакат з зображенням путіна біля російського посольства в латвії 29 квітня. фото ілюстративне: getty images

Російський президент Володимир Путін підписав указ про виплату 10 тисяч рублів ветеранам Другої світової війни на захоплених територіях України, а також пообіцяв кілька мільйонів рублів родичам російських військових, які загинули або дістали поранення в Україні.

Джерело: російське видання "РБК"

Деталі: Путін доручив російському уряду знайти кошти для виплати 10 тисяч рублів (приблизно 4 тисячі гривень) учасникам Другої світової війни, які мешкають у тих районах України, що перебувають під тимчасовою окупацією росіян. Сюди включили також території, які контролюють незаконні формування так званих "ДНР" і "ЛНР".

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Одноразову видачу коштів планують здійснити в травні. Подібні виплати 10 тисяч рублів отримали 20 тисяч ветеранів у Росії.

Окремо Путін підписав указ про виплату 3 мільйонів рублів родичам російських військових, які дістали поранення, і 5 мільйонів рублів родичам загиблих окупантів. 

Слід відзначити, що в указі йдеться про російських військових, які "здійснюють відрядження до "ДНР" і "ЛНР". Проте, оскільки російська влада юридично вважає, що війна в Україні ведеться на території цих формувань, то може йтися про всіх окупантів, які загинули чи були поранені в ході бойових дій в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше3 березня, на початку повномасштабної війни, Путін обіцяв родинам загиблих російських солдатів 7,4 мільйони рублів.

Теми: Путінгрошівійнаокупація
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