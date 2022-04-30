Путин пообещал выплаты ветеранам под оккупацией в Украине, а также миллионы семьям погибших россиян

ПЛАКАТ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПУТИНА У РОССИЙСКОГО ПОСОЛЬСТВА В ЛАТВИИ 29 Апреля. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОе: GETTY IMAGES

Российский президент Владимир Путин подписал указ о выплате 10 тысяч рублей ветеранам Второй мировой войны на захваченных территориях Украины, а также пообещал несколько миллионов рублей родственникам российских военных, погибших или получивших ранения в Украине.

Источник: российское издание "РБК"

Детали: Путин поручил российскому правительству найти средства для выплаты 10 тысяч рублей (примерно 4 тысячи гривен) участникам Второй мировой войны, проживающим в тех районах Украины, которые находятся под временной оккупацией россиян. Сюда включили также территории, контролируюмые незаконными формированиями так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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Единовременную выдачу средств планируют осуществить в мае. Подобные выплаты в 10 тысяч рублей получили 20 тысяч ветеранов в России.

Отдельно Путин подписал указ о выплате 3 миллионов рублей родственникам российских военных, получивших ранения, и 5 миллионов рублей родственникам погибших оккупантов.

Следует отметить, что в указе говорится о российских военных, которые "отправлены в командировку в "ДНР" и "ЛНР". Однако, поскольку российские власти юридически считают, что война в Украине ведется на территории этих формирований, то речь может идти обо всех оккупантах, которые погибли или были ранены в ходе боевых действий в Украине.

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Что было раньше: 3 марта, в начале полномасштабной войны, Путин обещал семьям погибших российских солдат 7,4 миллиона рублей.