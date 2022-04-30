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В Каховке россияне похитили местного директора школы

Алена МазуренкоСуббота, 30 апреля 2022, 18:46

В Херсонской области в городе Каховка российские оккупанты похитили из дома директора школы Виктора Пендальчука.

Источник: Каховское городское территориальное общество в Facebook

Дословно: "30 апреля, из своего дома военными РФ был похищенный каховчанин, учитель, директор школы Виктор Пендальчук Михайлович (1977 г.р.)".

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Детали: В настоящее время местонахождение Педальчука неизвестно.

 

Напомним: 

  • В оккупированной россиянами Новой Каховке на Херсонщине на центральной площади военные РФ устанавливают памятник революционеру Владимиру Ленину.

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Темы: Херсонская областьоккупацияРосcиявойна
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