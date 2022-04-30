В Каховке россияне похитили местного директора школы
Суббота, 30 апреля 2022, 18:46
В Херсонской области в городе Каховка российские оккупанты похитили из дома директора школы Виктора Пендальчука.
Источник: Каховское городское территориальное общество в Facebook
Дословно: "30 апреля, из своего дома военными РФ был похищенный каховчанин, учитель, директор школы Виктор Пендальчук Михайлович (1977 г.р.)".
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Детали: В настоящее время местонахождение Педальчука неизвестно.
Напомним:
- В оккупированной россиянами Новой Каховке на Херсонщине на центральной площади военные РФ устанавливают памятник революционеру Владимиру Ленину.
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