Данія передасть Україні БТР Piranha III, важкі міномети і снаряди до них - ЗМІ

Данія передасть Збройним силам України колісні бронетранспортери Piranha III.

Про це повідомляє данське видання OLFI, що спеціалізується на оборонній тематиці, пише "Європейська правда".

За даними видання, Україна отримає 25 бронетранспортерів у версії 8х8.

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Piranha – сімейство колісних БТР розроблених швейцарською компанією MOWAG. Це одна з наймасовіших платформ бронетехніки у світі. Зараз армія Данії переозброюється на БТР Piranha V.

Також повідомляється, що Данія передасть Україні 50 гусеничних бронетранспортерів M113 і важкі міномети М10 разом із тисячами мінометних снарядів для них.

Бронетранспортер типу М113 використовувався данською армією з 1964 року, але кілька разів модернізувався.

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За даними сайту Збройних сил Данії, машини мають, крім іншого, потужніші двигуни, нове обладнання та потужнішу броню.

Як повідомлялося, Міністерство оборони США розпочало завантаження гусеничних бронетранспортерів M113 для відправлення їх в Україну.