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Данія передасть Україні БТР Piranha III, важкі міномети і снаряди до них - ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 30 квітня 2022, 19:52

Данія передасть Збройним силам України колісні бронетранспортери Piranha III.

Про це повідомляє данське видання OLFI, що спеціалізується на оборонній тематиці, пише "Європейська правда".

За даними видання, Україна отримає 25 бронетранспортерів у версії 8х8.

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Piranha – сімейство колісних БТР розроблених швейцарською компанією MOWAG. Це одна з наймасовіших платформ бронетехніки у світі. Зараз армія Данії переозброюється на БТР Piranha V.

Також повідомляється, що Данія передасть Україні 50 гусеничних бронетранспортерів M113 і важкі міномети М10 разом із тисячами мінометних снарядів для них.

Бронетранспортер типу М113 використовувався данською армією з 1964 року, але кілька разів модернізувався.

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За даними сайту Збройних сил Данії, машини мають, крім іншого, потужніші двигуни, нове обладнання та потужнішу броню.

Як повідомлялося, Міністерство оборони США розпочало завантаження гусеничних бронетранспортерів M113 для відправлення їх в Україну.

Теми: ДаніяУкраїназброя
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