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Дания передаст Украине БТР Piranha III, тяжелые минометы и снаряды к ним - СМИ

"Европейская правда"Суббота, 30 апреля 2022, 19:52

Дания передаст Вооруженным силам Украины колесные бронетранспортеры Piranha III.

Об этом сообщает датское издание OLFI, специализирующееся на оборонной тематике, пишет "Европейская правда".

По данным издания, Украина получит 25 бронетранспортеров в версии 8х8.

Piranha – семейство колесных БТР, разработанных швейцарской компанией MOWAG. Это одна из самых массовых платформ бронетехники в мире. В настоящее время армия Дании перевооружается на БТР Piranha V.

Также сообщается, что Дания передаст Украине 50 гусеничных бронетранспортеров M113 и тяжелые минометы М10 вместе с тысячами минометных снарядов для них.

Бронетранспортер типа М113 использовался датской армией с 1964 года, но несколько раз модернизировался.

По данным сайта Вооруженных сил Дании, машины имеют, помимо прочего, более мощные двигатели, новое оборудование и более мощную броню.

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Как сообщалось, Министерство обороны США приступило к погрузке гусеничных бронетранспортеров M113 для отправки их в Украину.

Темы: ДанияУкраинаоружие
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