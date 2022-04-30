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ЗСУ спростували фейк про "Привида Києва" на тлі загибелі героя Тарабалки

Світлана КізіловаСубота, 30 квітня 2022, 20:39
ЗСУ спростували фейк про Привида Києва на тлі загибелі героя Тарабалки
Степан Тарабалка, фото Повітряних сил ЗСУ

Командування Повітряних Сил ЗСУ звернулося до українців з проханням не наповнювати інфопростір фейками. Зокрема, ЗСУ наголошує, що інформація про нібито загибель "Привида Києва" не відповідає дійсності, оскільки "Привид" є уособленим образом багатьох українських льотчиків, що захищають небо – йдеться не про одного захисника.

Джерело: командування у Facebook

Дослівно: "13 березня 2022 року майор Степан Тарабалка загинув у повітряному бою з переважаючими силами російських окупантів. Президент України присвоїв льотчику звання "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно.

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Усі, хто знав Степана Тарабалку особисто, розповідають, що він - справжній офіцер та професіонал своєї справи. На таких як він рівняються підлеглі, а старші командири – впевнені, що все в підрозділах буде під контролем"

Деталі: Речник Повітряних сил ЗСУ наголошував раніше, що "Привид Києва" — це уособлений образ льотчиків Васильківської 40-ї бригади тактичної авіації, які охороняють небо столиці й сусідніх областей. По суті, всі вони "Привиди". І нехай ворог їх боїться, бо вони з’являються там, де на них не чекають".

Пряма мова речника: "У перші дні війни спостерігалася велика інтенсивність збиття ворожих літаків. Ми не стали спростовувати чи підтверджувати історію про героя-льотчика — "Привида Києва", якого придумали люди в соцмережах. Навіть трішки підіграли, мовляв: "Подивіться, що витворяє цей хлопець". Чати гриміли від повідомлень, навіть дівчата із України і з-за кордону просили контакти нашого "Привида". Він уже став легендою, українським суперменом, месником, котрий нищить русню. Для нас кожен пілот — Герой".

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Теми: війнадезінформаціяЗбройні сили
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