ЗСУ опровергли фейк о "Призраке Киева" на фоне гибели героя Тарабалка

Командование Воздушных Сил ВСУ обратилось к украинцам с просьбой не наполнять инфопространство фейками. В частности, ВСУ отмечает, что информация о якобы гибели "Призрака Киева" не соответствует действительности, поскольку "Призрак" является олицетворенным образом многих украинских летчиков, защищающих небо – речь идет не об одном защитнике.

Источник: командование в Facebook

Дословно: "13 марта 2022 года майор Степан Тарабалка погиб в воздушном бою с превосходящими силами российских оккупантов. Президент Украины присвоил летчику звание "Герой Украины" с удостоением ордена "Золотая Звезда" посмертно.

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Все, кто знал Степана Тарабалко лично, рассказывают, что он – настоящий офицер и профессионал своего дела. На таких как он равняются подчиненные, а старшие командиры уверены, что все в подразделениях будет под контролем".

Детали: Спикер Воздушных сил ВСУ отмечал ранее, что "Призрак Киева" — это олицетворенный образ летчиков Васильковской 40-й бригады тактической авиации, охраняющих небо столицы и соседних областей. По сути, все они "Призраки". И пусть враг их боится, потому что они появляются там, где их не ждут".

Прямая речь спикера: "В первые дни войны наблюдалась большая интенсивность сбития вражеских самолетов. Мы не стали опровергать или подтверждать историю о герое-летчике — "Призраке Киева", которого придумали люди в соцсетях. Даже немного подыграли, мол: "Посмотрите, что творит этот парень". Чаты гремели от сообщений, даже девушки из Украины и из-за границы просили контакты нашего "Призрака". Он уже стал легендой, украинским суперменом, мстителем, уничтожающим русню. Для нас каждый пилот — Герой".