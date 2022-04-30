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Російські диверсанти можуть прориватися у тил під виглядом волонтерів – Гайдай

Світлана КізіловаСубота, 30 квітня 2022, 22:38

Начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай попередив, що російські диверсанти можуть потрапляти у тил ЗСУ на крадених авто маскуючись під волонтерів.

Джерело: Гайдай, якого цитує Укрінформ

Пряма мова: "Я думаю, що вони десь повіджимають-повикрадають у цивільних на окупованих територіях автомобілі, можливо, мікроавтобуси з наліпками "Волонтери" і будуть намагатися проїхати наші блокпости, щоб їх розстріляти. Або будуть заходити вглиб, там пересуватися, або зливати інформацію, або шкодити тим, що вбиватимуть наших хлопців".

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Деталі: Він вважає, що для таких провокацій, зокрема, може бути використаний автобус із написом "Шкільний", який зник напередодні дорогою до Попасної.

Передісторія: У Попасній на Луганщині ворожа ДРГ з обстріляла евакуаційний транспорт, один порожній автобус виявили розбитим зі слідами крові. А другий автобус, який віз гуманітарну допомогу, і на зворотному шляху мав забрати людей – не знайшли.

Теми: диверсантивійнаРосія
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