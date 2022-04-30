Российские диверсанты могут прорываться в тыл под видом волонтеров – Гайдай

Начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай предупредил, что российские диверсанты могут попадать в тыл ВСУ на украденных авто маскируясь под волонтеров.

Источник: Гайдай, которого цитирует Укринформ

Прямая речь: "Я думаю, что они где-то поотжимают-похитят у гражданских на оккупированных территориях автомобили, возможно микроавтобусы с наклейками "Волонтеры" и будут пытаться проехать наши блокпосты, чтобы их расстрелять. Или будут заходить вглубь, там передвигаться, или сливать информацию , или вредить тем, что будут убивать наших ребят".

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Детали: Он считает, что для таких провокаций, в частности, может быть использован автобус с надписью "Школьный", пропавший накануне по дороге в Попасную.

Предыстория: В Попасной в Луганской области вражеская ДРГ обстреляла эвакуационный транспорт, один пустой автобус обнаружили разбитым со следами крови. А второй автобус, который вез гуманитарную помощь, и на обратном пути должен был забрать людей – не нашли.