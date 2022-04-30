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Повітряні сили порахували збитих ворожих "пташок" за добу

Валентина РоманенкоСубота, 30 квітня 2022, 23:00

У суботу 30 квітня Збройні сили України ліквідували 9 повітряних цілей ворога.

Джерело: пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Знищено два штурмовики Су-25 та 7 безпілотників російських окупантів.

Дослівно: "Приємно, що дедалі ефективніше працює протиповітряна оборона Сухопутних військ. ПЗРК як вітчизняного, так й іноземного виробництва освоюють все більше бійців.

Су-25 окупантів – збили саме із переносних зенітних ракетних комплексів "Стінгер".

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