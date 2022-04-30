Повітряні сили порахували збитих ворожих "пташок" за добу
Субота, 30 квітня 2022, 23:00
У суботу 30 квітня Збройні сили України ліквідували 9 повітряних цілей ворога.
Джерело: пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ
Деталі: Знищено два штурмовики Су-25 та 7 безпілотників російських окупантів.
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Дослівно: "Приємно, що дедалі ефективніше працює протиповітряна оборона Сухопутних військ. ПЗРК як вітчизняного, так й іноземного виробництва освоюють все більше бійців.
Су-25 окупантів – збили саме із переносних зенітних ракетних комплексів "Стінгер".