Воздушные силы посчитали сбитых "птичек" врага за сутки
Суббота, 30 апреля 2022, 23:00
В субботу 30 апреля Вооруженные силы Украины ликвидировали 9 воздушных целей врага.
Источник: пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ
Детали: Уничтожены два штурмовика Су-25 и 7 беспилотников российских оккупантов.
Дословно: "Приятно, что все эффективнее работает противовоздушная оборона Сухопутных войск. ПЗРК как отечественного, так и иностранного производства осваивают все больше бойцов.
Су-25 оккупантов – сбили именно из переносных зенитных ракетных комплексов "Стингер".
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