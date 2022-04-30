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Воздушные силы посчитали сбитых "птичек" врага за сутки

Валентина РоманенкоСуббота, 30 апреля 2022, 23:00
Воздушные силы посчитали сбитых птичек врага за сутки

В субботу 30 апреля Вооруженные силы Украины ликвидировали 9 воздушных целей врага.

Источник: пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ

Детали: Уничтожены два штурмовика Су-25 и 7 беспилотников российских оккупантов.

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Дословно: "Приятно, что все эффективнее работает противовоздушная оборона Сухопутных войск. ПЗРК как отечественного, так и иностранного производства осваивают все больше бойцов.

Су-25 оккупантов – сбили именно из переносных зенитных ракетных комплексов "Стингер".

Темы: война
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