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Джонсон підтвердив Зеленському, що Британія допоможе Україні перемогти Путіна

Світлана КізіловаСубота, 30 квітня 2022, 23:48
Джонсон підтвердив Зеленському, що Британія допоможе Україні перемогти Путіна
Володимир Путін, фото Contributor/Getty Images

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у суботу, 30 квітня, провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: Джонсон у Twitter, Зеленський у вечірньому зверненні

Деталі: Прем'єр Британії зазначив, що Лондон продовжуватиме надавати військову та гуманітарну допомогу Києву.

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Джонсон запевнив, що Британія хоче домогтися того, аби плани Володимира Путіна провалились.

Крім того, Джонсон та Зеленський обговорили евакуацію мирних громадян та поранених з Маріуполя.

Пряма мова Зеленського: "Говорив з Борисом Джонсоном про оборонну підтримку та інші необхідні зусилля для припинення війни".

Нагадаємо:

У Великій Британії обіцяють не припинити підтримку України до її перемоги у війні з Росією.

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Теми: Велика БританіяЗеленськийБорис ДжонсонПутін
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