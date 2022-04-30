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Джонсон підтвердив Зеленському, що Британія допоможе Україні перемогти Путіна

Світлана КізіловаСубота, 30 квітня 2022, 23:48
Володимир Путін, фото Contributor/Getty Images

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у суботу, 30 квітня, провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: Джонсон у Twitter, Зеленський у вечірньому зверненні

Деталі: Прем'єр Британії зазначив, що Лондон продовжуватиме надавати військову та гуманітарну допомогу Києву.

Джонсон запевнив, що Британія хоче домогтися того, аби плани Володимира Путіна провалились.

Крім того, Джонсон та Зеленський обговорили евакуацію мирних громадян та поранених з Маріуполя.

Пряма мова Зеленського: "Говорив з Борисом Джонсоном про оборонну підтримку та інші необхідні зусилля для припинення війни".

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Нагадаємо:

У Великій Британії обіцяють не припинити підтримку України до її перемоги у війні з Росією.

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Теми: Велика БританіяЗеленськийБорис ДжонсонПутін
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