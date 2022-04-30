Джонсон підтвердив Зеленському, що Британія допоможе Україні перемогти Путіна

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у суботу, 30 квітня, провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: Джонсон у Twitter, Зеленський у вечірньому зверненні

Деталі: Прем'єр Британії зазначив, що Лондон продовжуватиме надавати військову та гуманітарну допомогу Києву.

Джонсон запевнив, що Британія хоче домогтися того, аби плани Володимира Путіна провалились.

Крім того, Джонсон та Зеленський обговорили евакуацію мирних громадян та поранених з Маріуполя.

I spoke to President @ZelenskyyUa earlier to set out how the UK will continue to provide military and humanitarian aid to give Ukrainians the equipment they need to defend themselves.



I'm more committed than ever to reinforcing Ukraine and ensuring Putin fails. — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 30, 2022

Пряма мова Зеленського: "Говорив з Борисом Джонсоном про оборонну підтримку та інші необхідні зусилля для припинення війни".

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Нагадаємо:

У Великій Британії обіцяють не припинити підтримку України до її перемоги у війні з Росією.

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