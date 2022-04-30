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Джонсон подтвердил Зеленскому, что Британия поможет Украине победить Путина

Светлана КизиловаСуббота, 30 апреля 2022, 23:48
Джонсон подтвердил Зеленскому, что Британия поможет Украине победить Путина
Владимир Путин, фото Contributor/Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу, 30 апреля, провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: Джонсон в Twitter, Зеленский в вечернем обращении

Детали: Премьер Британии отметил, что Лондон будет продолжать оказывать военную и гуманитарную помощь Киеву.

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Джонсон заверил, что Великобритания хочет добиться того, чтобы планы Владимира Путина провалились.

Кроме того, Джонсон и Зеленский обсудили эвакуацию мирных граждан и раненых из Мариуполя.

Прямая речь Зеленского: "Говорил с Борисом Джонсоном об оборонной поддержке и других необходимых усилиях для прекращения войны".

Напомним:

В Великобритании обещают не прекращать поддержку Украины до ее победы в войне с Россией.

Темы: ВеликобританияЗеленскийБорис ДжонсонПутин
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