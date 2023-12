Джонсон подтвердил Зеленскому, что Британия поможет Украине победить Путина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу, 30 апреля, провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: Джонсон в Twitter, Зеленский в вечернем обращении

Детали: Премьер Британии отметил, что Лондон будет продолжать оказывать военную и гуманитарную помощь Киеву.

Реклама:

Джонсон заверил, что Великобритания хочет добиться того, чтобы планы Владимира Путина провалились.

Кроме того, Джонсон и Зеленский обсудили эвакуацию мирных граждан и раненых из Мариуполя.

I spoke to President @ZelenskyyUa earlier to set out how the UK will continue to provide military and humanitarian aid to give Ukrainians the equipment they need to defend themselves.



I'm more committed than ever to reinforcing Ukraine and ensuring Putin fails.