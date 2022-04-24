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Ми не заспокоїмося, поки Путін не програє – голова МЗС Британії

"Європейська правда"Неділя, 24 квітня 2022, 19:55
Ліз Трасс, Getty Images

У Великій Британії обіцяють не припинити підтримку України до її перемоги.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у twitter пише міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

"Зараз ми вступаємо у третій місяць незаконної війни Путіна проти України. Росія вчинила жахливі звірства, включаючи напади на невинних мирних жителів і дітей в Одесі та облогу Маріуполя. Ми не заспокоїмося, поки Путін не зазнає поразки, а Україна не переможе",- пише вона.

Нагадаємо, що Британія вже анонсувала передачу Україні 20 самохідних артилерійських установок і десяток тисяч снарядів.

Вже наступного тижня 45 000 фугасних снарядів британського виробництва разом із самохідними гаубицями AS90 будуть відправлені до Польщі, де українських військових навчать, як їх використовувати та обслуговувати перед відправкою на фронт.

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А раніше прем’єр-міністр Борис Джонсон оголосив, що Британія надасть Україні більше артилерійської зброї, оскільки конфлікт з Росією переходить у нову фазу.

"Це стане артилерійським конфліктом, їм потрібна підтримка з більшою кількістю артилерії, це те, що ми будемо їм надавати... на додаток до багатьох інших форм підтримки", - заявив Джонсон у Парламенті.

Теми: Велика БританіяРосіявійна
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