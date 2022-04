Ми не заспокоїмося, поки Путін не програє – голова МЗС Британії

У Великій Британії обіцяють не припинити підтримку України до її перемоги.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у twitter пише міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

We are now entering the 3rd month of Putin’s illegal war on Ukraine.



Russia has perpetrated appalling atrocities including attacks on innocent civilians and children in Odessa and the siege of Mariupol.



We will not rest until Putin fails and Ukraine prevails. 🇬🇧 🇺🇦