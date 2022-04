Маріуполь напевно є ключовою метою РФ – британська розвідка

Британська розвідка вважає, що Маріуполь майже напевно є ключовою метою вторгнення РФ, бо це сухопутний коридор із Росії на окуповану територію Криму.

Джерело: британська розвідка

Дослівно: "У Маріуполі продовжуються запеклі бої, оскільки російські війська намагаються захопити місто.

Місто продовжує зазнавати інтенсивних невиборних ударів, але українські сили стійкі, зберігаючи контроль у центральних районах.

Маріуполь майже напевно є ключовою метою російського вторгнення, оскільки він забезпечить сухопутний коридор із Росії на окуповану територію Криму".

