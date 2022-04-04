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Маріуполь напевно є ключовою метою РФ – британська розвідка

Мазуренко Альона Понеділок, 4 квітня 2022, 00:25
ФОТО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З TELEGRAM

Британська розвідка вважає, що Маріуполь майже напевно є ключовою метою вторгнення РФ, бо це сухопутний коридор із Росії на окуповану територію Криму.

Джерело: британська розвідка

Дослівно: "У Маріуполі продовжуються запеклі бої, оскільки російські війська намагаються захопити місто.

Місто продовжує зазнавати інтенсивних невиборних ударів, але українські сили стійкі, зберігаючи контроль у центральних районах.

Маріуполь майже напевно є ключовою метою російського вторгнення, оскільки він забезпечить сухопутний коридор із Росії на окуповану територію Криму".

Передісторія: 

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  • Маріуполь від початку березня перебуває у блокаді. Російські військові не допускають гуманітарну допомогу, обстрілюють цивільних, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти. 
  • Наприкінці березня у Маріупольській міськраді закликали врятувати людей у Маріуполі, які починають помирати від голоду. 
  • 31 березня командування полку Національної гвардії "Азов" закликало військово-політичне керівництво України провести операцію з деблокади Маріуполя. 
  • Раніше заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар розповів, чому українські захисники не залишили Маріуполь, коли ситуація там стала занадто складною, попри те, що Володимир Зеленський їм це дозволив.

Теми: МаріупольРосіявійнарозвідка
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