Маріуполь напевно є ключовою метою РФ – британська розвідка
Британська розвідка вважає, що Маріуполь майже напевно є ключовою метою вторгнення РФ, бо це сухопутний коридор із Росії на окуповану територію Криму.
Джерело: британська розвідка
Дослівно: "У Маріуполі продовжуються запеклі бої, оскільки російські війська намагаються захопити місто.
Місто продовжує зазнавати інтенсивних невиборних ударів, але українські сили стійкі, зберігаючи контроль у центральних районах.
Маріуполь майже напевно є ключовою метою російського вторгнення, оскільки він забезпечить сухопутний коридор із Росії на окуповану територію Криму".
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 April 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/tn99P8tmbg— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 3, 2022ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- Маріуполь від початку березня перебуває у блокаді. Російські військові не допускають гуманітарну допомогу, обстрілюють цивільних, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.
- Наприкінці березня у Маріупольській міськраді закликали врятувати людей у Маріуполі, які починають помирати від голоду.
- 31 березня командування полку Національної гвардії "Азов" закликало військово-політичне керівництво України провести операцію з деблокади Маріуполя.
- Раніше заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар розповів, чому українські захисники не залишили Маріуполь, коли ситуація там стала занадто складною, попри те, що Володимир Зеленський їм це дозволив.