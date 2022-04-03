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После огласки о зверствах РФ в Буче россияне сами созывают Совбез ООН

Алена МазуренкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 22:56
После огласки о зверствах РФ в Буче россияне сами созывают Совбез ООН
постпред Украины в ООН Сергей Кислица читает книгу "Что не так с дипломатией", пока выступает российский представитель, Фото: Getty Images

Россияне пытаются перехватить инициативу и созвать заседание Совбеза ООН в понедельник, 4 апреля, чтобы обсудить зверства российской армии на оккупированных территориях Киевской области.

Источник: прокремлевское российское СМИ "РИА Новости"

Дословно: "Россия пригласила заседание СБ ООН на понедельник в связи с "вопиющей провокацией украинских радикалов в Буче".

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Детали: Отметим, что российские ведомства уже цинично заявили, что за время присутствия их войск в пригороде Киева не умерло ни одного гражданского.

Пропагандисты уже успели назвать шокирующие кадры из Бучи, Гостомеля, Ирпеня постановкой.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные преступления РФ в Буче и других городах во время российской оккупации будут предметом рассмотрения Совбеза ООН во вторник.

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Глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что "шокирован" фото из украинских городов, где бесчинствовали оккупанты, в то же время он призвал к "независимому расследованию".

Прямая речь: "Я глубоко поражен фотографиями убитых мирных жителей в Буче. Важно, чтобы независимое расследование привело к эффективному привлечению к ответственности".

Поспред Украины в ООН Сергей Кислица считает, что присутствие России в ООН несовместимо со всеми ее принципами и целями.

Что предшествовало: 1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от российских оккупантов.

После этого начала открываться информация о зверствах, совершенных в оккупированном городе российскими военными. В частности, Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками. На улицах города также были обнаружены тела обнаженных женщин.

Предыстория:

  • Некоторые представители украинской власти считают, что Россию следует исключить из Совбеза ООН, ведь парадоксально, что страна, создающая опасность в мире, является частью институции, призванной эту безопасность сохранять.
  • Кроме того, РФ неоднократно блокировала возможность ввода миротворцев в ОРДЛО, постоянно используя свое право вето.

Темы: ООНРосcияУкраинавойна
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