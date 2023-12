После огласки о зверствах РФ в Буче россияне сами созывают Совбез ООН

Россияне пытаются перехватить инициативу и созвать заседание Совбеза ООН в понедельник, 4 апреля, чтобы обсудить зверства российской армии на оккупированных территориях Киевской области.

Источник: прокремлевское российское СМИ "РИА Новости"

Дословно: "Россия пригласила заседание СБ ООН на понедельник в связи с "вопиющей провокацией украинских радикалов в Буче".

Детали: Отметим, что российские ведомства уже цинично заявили, что за время присутствия их войск в пригороде Киева не умерло ни одного гражданского.

Пропагандисты уже успели назвать шокирующие кадры из Бучи, Гостомеля, Ирпеня постановкой.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные преступления РФ в Буче и других городах во время российской оккупации будут предметом рассмотрения Совбеза ООН во вторник.

Глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что "шокирован" фото из украинских городов, где бесчинствовали оккупанты, в то же время он призвал к "независимому расследованию".

Прямая речь: "Я глубоко поражен фотографиями убитых мирных жителей в Буче. Важно, чтобы независимое расследование привело к эффективному привлечению к ответственности".

I am deeply shocked by the images of civilians killed in Bucha, Ukraine. It is essential that an independent investigation leads to effective accountability.

Поспред Украины в ООН Сергей Кислица считает, что присутствие России в ООН несовместимо со всеми ее принципами и целями.

Massacres in Bucha, Irpin, continued siege of Mariupol … Ukraine demands immediate condemnation. War knows no weekends. There’s only one aggressor. Russia’s presence in UN is incompatible with all its principles and objectives @UN_PGA @antonioguterres https://t.co/SdXhKBopmb pic.twitter.com/XEijkIycbF